Raphael Bezerra Chuvas e onda de calor marcam final de semana; veja a previsão

O final de semana chega com extremos de chuva e também com um alerta de perigo extremo para uma possível onda de calor no país.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica chuva intensa no Amazonas e possibilidade de tempestades em áreas do Goiás, de Minas Gerais, da Bahia e do Rio Grande do Sul.

Além disso, ao longo de todo o litoral das regiões Sudeste e Nordeste podem ocorrer chuvas isoladas.

Por outro lado, em partes do Centro-Oeste, do Sudeste e da Região Sul, o tempo fica mais estável, com as temperaturas em elevação. Sendo assim, a partir deste sábado (26), a previsão indica máximas muito altas em alguns pontos.

Ainda segundo o Inmet, esse cenário ocorre com o a umento do transporte de calor das regiões mais ao norte em direção à Região Sul e à atuação de uma circulação anticiclônica em altos níveis da troposfera.

Essa condição favorece a permanência de ar quente e seco, dificultando o avanço de novas frentes frias e trazendo chances de uma onda de calor.

Veja a previsão por região:

Sul

De acordo com os meteorologistas, há áreas de instabilidade que devem se formar sobre o extremo sul do país e podem provocar pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde desta sexta-feira (25).

Em alguns pontos do estado gaúcho, inclusive, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Por outro lado, nas outras áreas do Sul, a temperatura sobe e faz calor.

No sábado (26), o tempo segue ensolarado e quente no Paraná, que entra em aviso vermelho para onda de calor. Em Santa Catarina, a previsão indica possibilidade de chuva isolada no centro e sul do estado.

Já no Rio Grande do Sul, incluindo a capital Porto Alegre, o tempo segue instável com pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Sudeste

De acordo com o Inmet, na Região Sudeste, o dia começa com tempo instável em parte de Minas Gerais, onde ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades durante toda esta sexta-feira (25).

Durante a tarde e a noite também ocorrem chuvas isoladas no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a nebulosidade diminui e o céu fica com poucas nuvens. Sendo assim, as temperaturas entram em elevação.

Já neste sábado (26), o dia deve ser de sol e calor em São Paulo e no Triângulo Mineiro e no Rio de Janeiro, com alguns pontos também em aviso vermelho para onda de calor. Mesmo assim, a previsão indica possibilidade de chuva isolada em outras regiões mineiras, no centro e norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Centro-Oeste

Na Região Centro-Oeste também há previsão de chuva. As áreas de instabilidade atingem o estado de Goiás, onde há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, parte do Mato Grosso e o Distrito Federal.

Nestes pontos, mesmo com condições para chuva, a umidade do ar pode ficar baixa em alguns pontos. Há também aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar. No Mato Grosso do Sul, o tempo fica mais estável, com muitas nuvens pela manhã e à tarde, e poucas nuvens à noite.

Já no sábado (26), o tempo fica ensolarado, com poucas nuvens em boa parte do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da região, o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada no Distrito Federal, no norte de Goiás e em grande parte de Mato Grosso, conforme informou o Inmet.

Norte

Nesta sexta-feira (25), o dia amanhece com áreas de instabilidade que podem provocar pancadas de chuva com trovoadas isoladas, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no Tocantins.

Também há condições para chuva e trovoadas no Amazonas, parte do Pará, Acre, Roraima e áreas de Rondônia, com aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas.

Não há previsão de chuva, apenas no Amapá e no noroeste do Pará. Além disso, no centro e sul de Tocantins, há um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Neste sábado (26), a chuva atinge o oeste do Acre, parte do Amazonas e áreas de Roraima, com chances de trovoadas isoladas. Nas demais áreas da região, há ainda a previsão de chuvas isoladas.

Nordeste

De acordo com o Inmet, também chove no Nordeste neste final de semana. O dia começa com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sudoeste da Bahia, onde há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Em outras áreas da região, o céu fica com muitas nuvens, e podem ocorrer chuvas isoladas ao longo da faixa litorânea.

Por outro lado, o tempo segue estável, com predomínio de poucas nuvens no Piauí, partes do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco e no norte da Bahia. Essas áreas também estão sob aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Já neste sábado (26), a nebulosidade aumenta na região Nordeste e o céu fica com muitas nuvens em toda a região, trazendo possibilidade de chuva isolada ao longo da faixa litorânea, no Maranhão e no oeste da Bahia.



