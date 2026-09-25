Montagem/iG 5 destaques desta sexta-feira

Brasil x Austrália, conselho do Ministério Público Federal (MPF) analisa mensagens de Vorcaro sobre Paulo Gonet, Grande Prêmio do Azerbaijão, Netuno visível da Terra e trégua da chuva em São Paulo estão entre os destaques desta sexta-feira (25).

Brasil enfrenta a Austrália em amistoso

O Brasil entra em campo contra a Austrália nesta sexta-feira, às 7h, no Queensland Country Bank Stadium, na cidade de Townsville, na Austrália.

A escalação foi confirmada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti nesta quinta-feira:

Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vinicius Junior.

MPF vai avaliar mensagens de Vorcaro sobre Gonet

O MPF irá realizar, nesta sexta-feira, a partir das 10h, uma sessão extraordinária para analisar as mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro sobre o chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR), Paulo Gonet.

O objetivo é avaliar se os dados levantados pela Polícia Federal (PF) afetam a imparcialidade de Gonet na condução das investigações envolvendo o Banco Master.

Classificação do GP do Azerbaijão

O grid da Fórmula 1 para o GP do Azerbaijão será definido nesta sexta-feira, às 9h.

Destaque e líder dos dois primeiros treinos livres, George Russell surge como favorito para ganhar o circuito de rua de Baku.

Netuno terá uma das melhores janelas de observação do ano

Netuno poderá ser visto de telescópio nesta sexta-feira, às 22h28, devido a um fenômeno chamado oposição.

Uma vez por ano, a Terra passa exatamente entre o Sol e Netuno, fazendo com que o planeta apareça no céu no lado oposto ao Sol.

Chuva dá trégua em SP antes da volta do calor

A chuva dará trégua em São Paulo após o setembro mais chuvoso desde 1983.

Segundo o Climatempo, o sol volta a aparecer nesta sexta-feira, com máxima de 25ºC e mínima de 16,2°C.



