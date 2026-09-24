Inmet Apesar de aparecerem em tons aquecidos na foto, Rio Grande do Sul e Santa Catarina não estão dentro das áreas sob alerta vermelho do Inmet

Neste sábado (26), começa a primeira onda de calor da primavera. Segundo projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno deve atingir parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, onde as temperaturas podem superar 40°C em algumas cidades.

Inmet emitiu alerta vermelho para onda de calor, de sábado (26) até quarta-feira (30), para todo o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, além de áreas de Mato Grosso, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Um dos destaques da previsão é a máxima de 41ºC em Cuiabá (MT), entre domingo (27) e segunda (28). Em Campo Grande (MS), os termômetros podem chegar a 40°C, enquanto em São Paulo (SP), 32ºC.

Apesar de aparecerem em tons aquecidos na foto, Rio Grande do Sul e Santa Catarina não estão dentro das áreas sob alerta vermelho do Inmet. Isso porque, segundo o instituto, a previsão não reúne critérios de intensidade e duração necessários para caracterizar uma onda de calor.

Ambos estados do Sul também esperam temperaturas elevadas, porém, por causa do ingresso de ar quente vindo da Argentina já nesta sexta (25), que deve provocar a primeira tarde de calor da primavera no Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, contudo, o calor não deve ser excessivo, com máximas entre 27°C e 30°C, pouco acima de médias históricas. Nas regiões Centro, Oeste e Noroeste, temperaturas podem chegar a 32°C ou 33°C em alguns pontos.





Frente fria cessa os dias aquecidos

A tendência é que as temperaturas elevadas permaneçam em partes do Centro-Sul até quarta-feira (30). Posteriormente, a atuação de uma nova frente fria deve virar o tempo e favorecer a queda das temperaturas.