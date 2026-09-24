Reprodução/INMET Alerta vermelho emitido pelo Inmet vale a partir de sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta nesta quinta-feira (24) de grande perigo para uma onda de calor que vai atingir áreas do Centro-Sul do Brasil a partir deste fim de semana. O aviso vermelho tem início no sábado (26) e é válido até as 18h da próxima quarta (30).

Este é o grau mais alto da escala do Inmet.Além do vermelho, que representa grande perigo, também há o aviso laranja, perigo, e o aviso amarelo, perido potencial.

Segundo o comunicado do Inmet, este aviso vermelho vale para uma parte de oito estados brasileiros. Devem ser atingidos o Norte de Santa Catarina, o Paraná, São Paulo, Sul do Rio de Janeiro, Sul de Minas Gerais, Centro-sul de Mato Grosso, extremo Sul de Goiás e Mato Grosso do Sul.

Uma onda de calor é um fenômeno meteorológico que acontece quando uma determinada região registra temperaturas muito acima da média por uma sequência de dias. No geral, os meteorologistas estabelecem que, para o fenômeno se configurar, as temperaturas precisam ficar ao menos 5ºC acima da média por um período de cinco dias ou mais.

Já o Inmet define uma onda de calor quando há um aumento de 5ºC na temperatura em relação à média mensal, independentemente da quantidade de dias de duração.

Primavera quente

Esta é a primeira onda de calor esperada para a primavera, que começou na última terça-feira (22), em um setembro com chuvas acima da média. Mas o calor deve ser registrado com mais frequência nos próximos meses, segundo os meteorologistas.

A primavera é uma estação de transição entre os períodos seco e chuvoso em boa parte do Brasil. É nessa época que as chuvas costumam voltar gradualmente ao Centro-Oeste e ao Sudeste, enquanto as temperaturas começam a subir depois do inverno.





A previsão é que a primavera seja de temperaturas acima da média, em decorrência da atuação de um El Niño forte; a tendência é que haja condições mais favoráveis para ondas de calor e irregularidade de chuvas.

As áreas com maior destaque para o calor ficam no norte de Minas Gerais, norte de Goiás e Mato Grosso, interior do Nordeste, Tocantins, Pará, leste do Amazonas e Roraima.

Nessas regiões, podem ocorrer vários dias com temperaturas acima dos 40 °C.