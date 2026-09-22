Divulgação/Prefeitura Municipal Com mais de 110mm em apenas duas horas, choveu cerca de 60% do volume estimado para todo mês, o que provocou a enxurrada de água

A Secretaria Municipal da Educação (SMED) de Caxias do Sul (RS) anunciou a suspensão das aulas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e Escolas de Educação Infantil (EFIs). A medida ocorre por segurança após fortes temporais que atingiram a cidade.

Conforme a Defesa Civil estadual,em decorrência dos temporais e inundações. O temporal provocou alagamentos, queda de barreiras, danos em estradas, pontes e rede de dragagem.

Com mais de, choveu cerca de 60% do volume estimado para todo mês, o que provocou a enxurrada de água. Ao todo, choveu 168,4mm, conforme a Prefeitura Municipal.

Ainda, moradores começaram a ser retirados do bairro Fátima após o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) informou que as barragens do Complexo Dal Bó estão em Nível de Alerta, em razão das condições provocadas pelo elevado volume de chuvas.

Até o momento, não há danos estruturais identificados nas barragens. Os moradores estão sendo encaminhados para a Fundação Caxias, localizada na Rua Garibaldi, 248, bairro Pio X.

Até as 11h desta terça-feira (22/9), a Defesa Civil estadual contabilizou 156 ocorrências em 151 municípios. Foram confirmadas quatro mortes no estado.

Em Caxias, um carro com uma família foi arrastado pela enxurrada. Um homem que estava no veículo conseguiu ser resgatado, mas uma adolescente de 13 anos e uma criança de 4 anos foram encontradas sem vida.





Aulas do Ensino Médio seguem normalmente

A rede municipal de Caxias do Sul (RS) possui somente escolas até o nível fundamental. A rede pública com Ensino Médio pertence ao Estado, que não suspendeu aulas da cidade até o momento.