Daniel Leite Andrade/iG Frio

Um ciclone extratropical vai trazer uma massa de ar frio e derrubar as temperaturas em diversas regiões do país. É a primeira massa de ar frio da primavera.

De acordo com os meteorologistas da Metsul, o intenso ciclone extratropical atinge o Atlântico Sul, a leste da Argentina. O fenômeno não oferece risco, mas deve agitar o mar nas áreas próximas à costa, com a previsão de ressaca marítima.

Sendo assim, a massa de ar frio avança pelo Centro-Sul do Brasil já nas primeiras horas da primavera, nesta terça-feira (22). Os especialistas indicam queda de temperatura em vários estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

A expectativa é de que essa frente fria não seja tão intensa como a da primeira semana de setembro. Porém, a incursão de ar frio vai ter intensidade forte para esta época do ano, especialmente no Sul gaúcho.

Previsão

De acordo com os meteorologistas da Metsul, a massa de ar frio invade o Sul do Brasil já nesta terça-feira (22). Sendo assim, parte do Rio Grande do Sul já amanhece com temperaturas mais baixas.

As madrugadas mais frias devem ser as de quarta-feira (23) e quinta-feira (24). O frio deve ser mais intenso no sul gaúcho, na região de Campanha e na Serra do Sudeste, onde as temperaturas devem ficar perto de 0 ºC, com risco de marcas negativas na área de Pinheiro Machado.

Já em Porto Alegre, os próximos dias terão mínimas mais baixas, principalmente na quinta-feira, com os termômetros marcando entre 8ºC e 10ºC.

A Metsul ainda informou que há o risco de geada fraca em várias cidades gaúchas.

O ar frio segue avançando e atinge o Centro-Oeste e o Sudeste, mas com uma menor intensidade. Na capital paulista, a previsão indica que a tarde de quarta-feira deve ter máximas baixas e o amanhecer de quinta-feira vai marcar temperaturas entre 12ºC e 13ºC.

Os meteorologistas reforçaram que o período de temperaturas baixas tende a durar pouco. Sendo assim, não se espera sequência prolongada de dias com noites frias.

Além disso, o frio tende a se concentrar mais no período noturno, e as tardes tendem a ter temperaturas mais amenas e agradáveis, conforme informou a Metsul.



