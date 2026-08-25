Fernando Frazão/Agência Brasil Litoral paulista tem previsão de ressaca, com ondas de até 2,5 metros

A passagem de um ciclone extratropical no Atlântico Sul trouxe uma ressaca marítima para o litoral do Sudeste. A Marinha emitiu um alerta de ondas de até três metros, válido até a tarde desta quarta-feira (26).

O fenômeno costuma aumentar o fluxo de água do mar e deixar as ondas mais fortes. O alerta atinge desde Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, até Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

O mar agitado aumenta o risco para embarcações, pescadores, banhistas e atletas. Sendo assim, a Marinha orienta para que as pessoas que pretenderem navegar ou entrar na água consultem a previsão antes.

A recomendação é evitar entrar no mar até o final do alerta. Ainda segundo a Marinha, as ondas devem ter direção entre sudoeste e sul.

Este é o segundo ciclone extratropical que atinge o Brasil nas últimas semanas. O primeiro, na semana passada, trouxe a formação de tempestades e queda de temperatura, especialmente na Região Sul.

Já este novo sistema, que causa a ressaca marítima, traz impactos para o Centro-Sul do Brasil. Segundo os especialistas, o fenômeno é muito maior e muito mais intenso que o primeiro.

Ele atinge uma grande distância da costa, sendo assim, a previsão indica que não há risco de ventos intensos. Porém, esse sistema afeta o tempo em diversas áreas.

O maior efeito desse segundo ciclone é que ele impulsionou uma massa de ar frio de maior intensidade para o Sul.

Essa massa de ar tem um perfil mais seco da atmosfera e trouxe uma sequência de dias com madrugadas frias. Em Bom Jardim da Serra, na serra catarinense, por exemplo, os termômetros marcaram -9,1 ºC nesta segunda-feira (24). Foi a segunda menor temperatura do estado em 2026.

Alerta de tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em sete estados brasileiros. O aviso do instituto tem validade entre 00h e 23h59 da próxima quarta-feira (26).

O alerta inclui Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na região Sul; Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, na região Sudeste, e Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste.

Segundo o alerta, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e rajadas de vento de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Além disso, também há baixo risco de cortes de energia, alagamentos, queda de árvores e danos em plantações.

Apesar de a classificação amarela ser a mais baixa da escala de alertas do instituto — o nível mais grave é o vermelho, que indica grande perigo —, o Inmet orienta a população a se precaver dos riscos.



