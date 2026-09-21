Reprodução Instagram/@yeliths_official / Imagem aprimorada por IA - iG Yeline Lizbeth Patiño se casou com a linha A60/F60 do TransMilenio, sistema de ônibus de Bogotá

A enfermeira e cantora Yeline Lizbeth Patiño, de 35 anos, realizou uma cerimônia simbólica de casamento com a linha 60 do TransMilenio, o sistema de ônibus de Bogotá, na Colômbia. O 'matrimônio' ocorreu em 2024 e contou com um vestido de noivado, um buquê, um bolo e até um anel de pérolas. A colombiana ainda oficializou a união perante uma amiga e um familiar e mantém um documento que comprova o casório.

Por meio da minha mecanofilia, percebo que um ônibus assume uma identidade distinta quando percorre uma rota específica. É essa entidade específica que eu amo: o ônibus articulado do TransMilenio quando está operando a linha 60. Eles (os ônibus) são, ouso dizer, minha razão de viver. Yeline Lizbeth Patiño





















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Em entrevista a um jornal local, a colombiana contou que sua atração por veículos começou ainda na infância. Aos 10 anos, Yeline diz ter se apaixonado por um ônibus intermunicipal da Trans Sandoná, que fazia o trajeto entre San Pablo e Pasto. Segundo os próprios relatos, a mulher escrevia cartas para o veículo e chorava em sua ausência. Tal comportamento faz parte da chamada mecanofilia, uma parafilia que se baseia na atração sexual ou afetiva por máquinas e objetos mecânicos.

Embora eu tenha tido relacionamentos com homens e namorados, conheci a linha H60 do TransMilenio pela televisão em 2006, quando tinha 15 anos. Yeline Lizbeth Patiño

















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Yeline viu pela televisão os ônibus vermelhos do TransMilenio ainda adolescente. Em 2022, quando foi a Bogotá, procurou a linha 60 logo na primeira visita à cidade. No ano seguinte, mudou-se para a capital e passou a conviver com mais frequência com os veículos.

Eu me apaixonei perdidamente por um ônibus da Trans Sandoná, o número 2200, que fazia a rota de San Pablo a Pasto. Meu amor era profundo e genuíno. Eu chorava por ele e escrevia cartas. Yeline Lizbeth Patiño

















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A colombiana ainda explica que a relação não é com um único veículo, mas sim com todos os ônibus articulados que operam a linha A60/F60. Yeline diz que se sente atraída pelo coletivo, enfatizando que o número exibido no painel faz parte da identidade pela qual desenvolveu afeto. A linha de ônibus opera em dois sentidos, tanto pelo bairro Calle 76 quanto pelo caminho para o Portal Américas.

Era um amor de infância, um vínculo semelhante a um casamento que já durava quase 20 anos. Yeline Lizbeth Patiño

















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Trabalho noturno e medo de perder a linha

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Yeline é formada em enfermagem e também canta profissionalmente, mas passou a trabalhar à noite na limpeza de ônibus para permanecer perto da frota. Ela afirma que chega a abraçar a porta dos veículos quando consegue se aproximar e contou ter confrontado uma pessoa que danificou uma das portas do F60, atitude que classificou como um “dever de namorada”.

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A relação também foi marcada no corpo da colombiana. No último mês, Yeline tatuou na lateral do tronco a frente de um ônibus articulado, a inscrição “F60 Portal Américas” e uma representação da Catedral de Bogotá, onde aconteceu o 'casamento'. A tatuagem foi feita para comemorar a união e o primeiro aniversário da cerimônia.

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A mulher decidiu tornar a história pública porque teme que a linha 60 deixe de existir com as mudanças provocadas pela implantação do metrô de Bogotá. Ela afirma ter ouvido que o serviço pode desaparecer em menos de dois anos e pretende reunir apoio popular para manter ao menos um ônibus articulado com o número 60 em circulação.

Recentemente soube que a rota pode ser eliminada em menos de dois anos por causa da chegada do metrô. Quero entrar em contato com advogados e outras pessoas e fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Gostaria que alguém de uma organização internacional de direitos humanos, ou pessoas que se identifiquem como mecanófilas ou objetófilas, se juntassem à minha causa. Não quero que essa rota seja retirada. É o amor mais imenso e bonito que se pode imaginar. Yeline Lizbeth Patiño





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