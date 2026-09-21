Reprodução Anvisa apreende remédio falso contra câncer de mama

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (21), a apreensão de medicamentos falsificados que estavam circulando no mercado brasileiro. Entre os produtos está um lote do Phesgo, usado no tratamento de câncer de mama , além de unidades do Dysport, uma toxina botulínica.

A agência também suspendeu a venda e a distribuição dos produtos e proibiu a propaganda irregular de medicamentos manipulados e de produtos de cannabis sem registro ou autorização sanitária.

Lote de medicamento contra câncer é falsificado

A apreensão do Phesgo foi determinada depois que a empresa responsável pelo registro, a Roche, comunicou à Anvisa a identificação de unidades com características diferentes das encontradas no medicamento original.

A medida vale especificamente para o lote B5011B05, com data de fabricação de junho de 2025.

Segundo a Anvisa, as unidades atingidas não podem ser armazenadas, vendidas, exportadas, importadas ou utilizadas. A determinação é específica para as unidades desse lote identificadas como falsificadas.

O Phesgo é utilizado no tratamento de determinados casos de câncer de mama. A identificação das unidades irregulares levou a agência a determinar a retirada dos produtos do mercado.

Toxina botulínica também tem lotes falsificados

Outro medicamento atingido pela medida é o Dysport 500 U, à base de toxina botulínica tipo A.

A empresa responsável pelo registro informou que não reconhece três lotes encontrados no mercado:

P08191, com validade até abril de 2029;

P08192, com validade até maio de 2029;

P22368, com validade até fevereiro de 2029.

As unidades desses lotes foram incluídas na determinação de apreensão. A Anvisa também proibiu a venda, a distribuição e o uso dos produtos.

Propagandas de manipulados são suspensas

A resolução publicada pela Anvisa também atingiu anúncios de medicamentos manipulados pela Queen Pharma Aesthetic.

Entre os produtos estão lidocaína 2% sem vasoconstritor, Desinflame, Morusil Slim+, Hepato Detox, Metabolismo Power, Muscledefin, glicose 75% com lidocaína, hialuronidase 3000 UTR, mescla capilar, Strill Repair, Face Body Firm, Boom de Colágeno, Cellu Slim, Soft Lipo, Slim Flash/Gordura Light, Lipo Slim, Liposolve Intensive, Gordura Localizada Descafeinada, Skinbooster, Papada Slim e Melasma.

A Farmácia Malheiro também teve propagandas de medicamentos manipulados suspensas. Os produtos eram anunciados e vendidos no site da empresa.

Produtos de cannabis também entram na medida

A Anvisa ainda proibiu a divulgação e a venda de produtos de cannabis fabricados por uma empresa não identificada e anunciados em um site e em redes sociais.

Segundo a agência, os itens não possuem registro ou autorização sanitária.

Novo medicamento para câncer de mama é aprovado

No mesmo dia em que determinou as apreensões, a Anvisa aprovou o registro do Etcamah (camizestranto), novo medicamento para determinados pacientes adultos com câncer de mama localmente avançado ou metastático.

O tratamento é indicado para tumores ER positivo e HER2 negativo nos quais tenha surgido a mutação do gene ESR1 durante a primeira linha de tratamento com terapia endócrina associada a um inibidor de CDK4/6 por pelo menos seis meses.

Um dos diferenciais da nova terapia é a indicação para pacientes que ainda não apresentam progressão radiológica ou clínica da doença, mas já têm a mutação ESR1 identificada.

De uso oral, o camizestranto pertence a uma nova geração de medicamentos chamados degradadores seletivos do receptor de estrogênio (SERD). A substância bloqueia e promove a degradação do receptor de estrogênio nas células tumorais, interferindo no crescimento de tumores que dependem desse hormônio.

Segundo dados citados pela Anvisa, o câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil. Para o período de 2023 a 2025, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimou 73.610 novos casos, o equivalente a 30,1% dos cânceres registrados entre mulheres.