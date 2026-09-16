Reprodução Anvisa proíbe caneta emagrecedora T36 no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação, o armazenamento, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o uso da caneta de GLP-1 T36. Segundo a agência, o produto não possui registro sanitário no Brasil e não teve sua segurança e eficácia avaliadas no país.

A medida foi anunciada nesta quarta-feira (16) e está prevista na Resolução 3.626/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU). A proibição vale para pessoas físicas, empresas e também veículos de comunicação.

A T36 é anunciada como uma das chamadas canetas emagrecedoras, categoria que ganhou popularidade com medicamentos à base de substâncias que atuam sobre o hormônio GLP-1. No entanto, a Anvisa alerta que produtos sem registro sanitário não passaram pela avaliação necessária para verificar qualidade, segurança e eficácia.

Por que a caneta T36 foi proibida?

De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada porque o medicamento não possui autorização para ser comercializado no Brasil.

Com isso, ficam proibidos:

importação;

armazenamento;

distribuição;

comercialização;

propaganda;

uso do produto.

A agência reforçou que a falta de registro significa que o medicamento não foi avaliado para uso no país. Por isso, não há garantia oficial sobre sua composição, procedência, qualidade, conservação ou efeitos.

Site que vendia outras canetas também foi alvo

A fiscalização da Anvisa também alcançou o site Go Pharma, que anunciava medicamentos sem registro no Brasil.

A comercialização das chamadas canetas de GLP-1 pelo endereço eletrônico foi proibida por outra resolução, publicada em 8 de setembro. Segundo a agência, o site anunciava produtos à base de tirzepatida e outros que alegavam conter retatrutida, uma molécula experimental desenvolvida para o tratamento da obesidade e de doenças metabólicas, como princípio ativo.

Entretanto, a retatrutida ainda não possui registro para uso em nenhum país, segundo a Anvisa.

Entre os produtos anunciados estavam T.G. 15 mg, Tirzec 15 mg e Lipoless MD 15 mg. Alguns deles já tinham proibição expressa de entrada no Brasil.

Com a nova determinação, fica proibida a comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso dos produtos anunciados pelo site. A medida também prevê a apreensão dos itens.

Onde medicamentos podem ser comprados?

A Anvisa esclarece que medicamentos não podem ser vendidos livremente por sites comuns ou canais não autorizados.

No Brasil, a comercialização é permitida por farmácias e drogarias regularizadas, seja em estabelecimentos físicos ou por meio de sites e canais digitais oficiais dessas empresas.





Segundo a agência, comprar medicamentos fora dos canais autorizados representa um risco porque não há garantia sobre a origem, a composição ou as condições de armazenamento do produto.

O alerta ganha importância com a popularização das chamadas canetas emagrecedoras e o aumento da procura por medicamentos usados para controle do peso. A Anvisa recomenda que os consumidores verifiquem se o produto possui registro sanitário e adquiram medicamentos apenas em estabelecimentos regularizados.