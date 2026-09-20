Fábio Júnior sobreviveu ao acidente de ônibus de excursão que caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20), na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba.
É coisa de segundos, ele [motorista] foi fazer uma curva, não conseguiu. Acidente inesperado, não tem o que fazer, né? Fábio Júnior, sobrevivente do acidente
Fábio estava acordado no momento do acidente, que ocorreu por volta das 05h15 desta manhã. Ele explica que a viagem era uma romaria para Aparecida (SP) e que, pouco antes do ocorrido, tinham realizado uma parada.Segundo o relato publicado nas redes sociais, o ônibus fazia a descida da serra quando chegou em uma curva, mas não conseguiu manobrar. O veículo saiu da pista e caiu na ribanceira.
“Foi desesperador. (...) Graças a Deus não veio nem carro nem caminhão, senão seria pior Fábio Júnior, sobrevivente do acidente
A mãe de Fábio, Ilza de Nazaré Pereira de Paula, de 64 anos, era organizadora da romaria e morreu no acidente.
Última parada para café
Antes de descer a serra, o grupo fez uma última parada para tomar café. Fábio diz que esse foi o último momento antes do ônibus retomar a descida que acabou no acidente.
O grupo tinha saído de Lavras (MG). A maioria era morador de Rosário, distrito de Itumirim (MG). Segundo o relato, cerca de 90% do grupo era formado por familiares, enquanto somente uma das vítimas seria de outra cidade.
Uma romaria de todos os anos
A viagem já era tradição da comunidade de Rosário. Segundo Fábio, todos os anos o grupo deixava a cidade para a romaria em Aparecida (SP). A única exceção foi durante a pandemia de covid-19, por causa do isolamento social.
Rosário é um distrito de Itumirim, no Sul de Minas Gerais, próximo a Lavras, de onde o ônibus saiu. A cidade de Itumirim (MG) contém cerca de 6,7 mil habitantes segundo o IBGE, enquanto o distrito possui cerca de mil pessoas.
Entenda o acidente
O acidente aconteceu na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O ônibus era privado e levava 48 passageiros. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Militar.
Cinco pessoas, incluindo a mãe de Fábio, morreram no local. A sexta vítima veio a óbito no pronto-socorro, na Santa Casa de Cruzeiro.
Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, o incidente mobilizou uma operação de resgate, com equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, da concessionária, Polícia Rodoviária Estadual, helicóptero Águia e Polícia Militar.
Os nomes das vítimas não foram divulgados oficialmente até o momento.