Divulgação/Bombeiros SP Ônibus cai em ribanceira e deixa cinco mortos no Vale do Paraíba

Fábio Júnior sobreviveu ao acidente de ônibus de excursão que caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20), na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba.

É coisa de segundos, ele [motorista] foi fazer uma curva, não conseguiu. Acidente inesperado, não tem o que fazer, né? Fábio Júnior, sobrevivente do acidente





Fábio estava acordado no momento do acidente, que ocorreu por volta das 05h15 desta manhã. Ele explica que a viagem era uma romaria para Aparecida (SP) e que, pouco antes do ocorrido, tinham realizado uma parada.

“Foi desesperador. (...) Graças a Deus não veio nem carro nem caminhão, senão seria pior Fábio Júnior, sobrevivente do acidente

Segundo o relato publicado nas redes sociais, o ônibus fazia a descida da serra quando chegou em uma, mas. O veículo saiu da pista e caiu na ribanceira.





A mãe de Fábio, Ilza de Nazaré Pereira de Paula, de 64 anos, era organizadora da romaria e morreu no acidente.





Última parada para café

Antes de descer a serra, o grupo fez uma última parada para tomar café. Fábio diz que esse foi o último momento antes do ônibus retomar a descida que acabou no acidente.

O grupo tinha saído de Lavras (MG). A maioria era morador de Rosário, distrito de Itumirim (MG). Segundo o relato, cerca de 90% do grupo era formado por familiares, enquanto somente uma das vítimas seria de outra cidade.

Uma romaria de todos os anos

A viagem já era tradição da comunidade de Rosário. Segundo Fábio, todos os anos o grupo deixava a cidade para a romaria em Aparecida (SP). A única exceção foi durante a pandemia de covid-19, por causa do isolamento social.

Rosário é um distrito de Itumirim, no Sul de Minas Gerais, próximo a Lavras, de onde o ônibus saiu. A cidade de Itumirim (MG) contém cerca de 6,7 mil habitantes segundo o IBGE, enquanto o distrito possui cerca de mil pessoas.

Entenda o acidente

O acidente aconteceu na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O ônibus era privado e levava 48 passageiros. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Militar.

Cinco pessoas, incluindo a mãe de Fábio, morreram no local. A sexta vítima veio a óbito no pronto-socorro, na Santa Casa de Cruzeiro.

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, o incidente mobilizou uma operação de resgate, com equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, da concessionária, Polícia Rodoviária Estadual, helicóptero Águia e Polícia Militar.

Os nomes das vítimas não foram divulgados oficialmente até o momento.