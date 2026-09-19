Arquivo pessoal Garçom do Semáforo de SC

Um garçom levou 300 morangos cravejados para vender no semáforo em Itajaí (SC) e faturou R$ 4.500 em apenas um dia. Márcio Rodrigues de Oliveira vende cada unidade a R$ 15 e já tem cliente cativo em Santa Catarina.

A história e o sucesso de vendas viralizaram nas redes sociais. O trabalho começou às 10h do dia 4 de setembro e em cerca de três horas, 200 unidades já tinham sido vendidas. Até às 17h, os morangos acabaram.

Márcio vai para as ruas com uma roupa confeccionada para chamar atenção dos motoristas. Ao iG, disse que a lógica é a mesma de um restaurante, servir os clientes.

Mas não dá tempo de parar porque a correria do dia a dia é muito grande, de repente você vai parar, vai perder tempo, tem que arrumar estacionamento, e eu tô aqui pronto para te atender. Eu só te entrego (...). Chega na sua empresa, na sua casa, você pega e faz o pagamento Márcio Rodrigues de Oliveira, o Garçom do Semáforo

A forma da venda é surpreendente: ele não espera o pagamento dos motoristas para não atrapalhar o trânsito e diz confiar nos clientes, já que entrega o produto e informaçoes com chave pix do seu negócio.

Ele diz que a confiança é alma do negício e adesiva todas unidades dedo doce com orientações para o pagamento somente fora do trânsito.

As pessoas podem não confiar em mim, seja lá por que, mas por que que eu não posso confiar em uma pessoa que eu não conheço? Márcio Rodrigues de Oliveira, o Garçom do Semáforo

O garçom conta que não fica de olho no extrato bancário o tempo todo. e desd desde que saiu para vender nas ruas, sempre sorri e deseja o bem para todo mundo.

Eu não quero saber se você me pagou ou você não pagou, não quero saber. Por quê? Porque se eu ficar sabendo que você não pagou, eu vou criar um um uma mágoa dentro do meu coração, isso vai me contaminar Márcio Rodrigues de Oliveira, o Garçom do Semáforo

O garçom compartilha a rotina em páginas da internet para divulgar aos moradores seus doces. Nesta terça-feira (15), o garçom vendeu 110 unidades em Balneário Camboriú (SC).

Arquivo pessoal Garçom do Semáforo de SC

Garçom trabalha há cinco anos no ramo

Além dos morangos cravejados, Márcio também vende maçãs e o morango do amor, doce que esteve em alta em 2025 e é responsável por alavancar e trazer reconhecimento ao empreendedor.

Márcio era empresário no ramo da construção em São Paulo, mas durante a pandemia faliu e perdeu tudo. Ele conta que teve depressão após esse episódio.

Caí numa depressão e aí fiquei oito meses na rua, dormindo na rua, perdi família, separação... Comecei vendendo bombons no litoral. Chegou o verão e ia derreter o chocolate. Márcio Rodrigues de Oliveira, o Garçom do Semáforo

Ele começou vendendo, mas após o sucesso do morango do amor, ele aproveitou a tendência e entrou na moda também.

Sobre os 300 morangos cravejados, Márcio revela que “recordes” de vendas não são algo incomum. Rotineiramente vende cerca de 100 a 200 unidades, sendo a capacidade de produção artesanal, seu maior gargalo.

Eu não tenho estrutura pra fazer [mais doces], né? É fogão caseiro, não tem nada industrial Márcio Rodrigues de Oliveira, o Garçom do Semáforo

Com a fama que conquistou, ele conseguiu algumas parcerias pagas de restaurantes e locais da região.

Atualmente, trabalha pelas cidades da região do Litoral Norte catarinense, onde mora, mas já visitou São Paulo, Rio de Janeiro, Gramado (RS) e outras cidades.

Confiança nos clientes trouxe fama e mais trabalhos

O sinaleiro diz que a confiança, que é base de todo empreendimento, também o trouxe fama. Foi com um vídeo exibindo que ele entrega o produto antes mesmo do pagamento que conseguiu milhões de visualizações e decidiu iniciar a divulgação do “Garçom do Semáforo”.

Hoje, a marca é patenteada e é um dos principais objetivos do empreendedor. O garçom confidenciou que sonha em ser conhecido por todo país, assim como quer visitar e vender em todo o Brasil.

Foto: Reprodução/Redes Sociais Garçom viralizou vendendo morango do amor e mantém estratégia de vender nas ruas





Morango cravejado é nova febre de 2026

Após o “morango do amor” em 2025, o morango cravejado (morango coberto por camada de brigadeiro branco e pedaços de caramelo vermelho) se tornou a nova tendência para este ano.

A receita tem variações com cobertura de chocolate branco e é uma releitura do morango do amor. Enquanto docerias, confeitarias e cafeterias já disponibilizam a versão nos cardápios, Márcio, se destaca servindo clientes no meio do trânsito e adoçando o dia de motoristas e passageiros.