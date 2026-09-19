Reprodução/Ministério dos transportes Brasil tem pelo menos 30 mil quilômetros de ferrovias em funcionamento

O Brasil tem pelo menos 30 mil quilômetros de ferrovias em funcionamento. Só em 2025, os trens de carga movimentaram cerca de 555,1 milhões de toneladas, além das linhas turísticas, como a Estrada de Ferro Vitória a Minas. Em uma rede desse tamanho, os trens percorrem centenas ou até milhares de quilômetros até chegar ao destino. Quando alcançam o fim de uma linha, nem sempre o trem só dá meia-volta, para isso existem diferentes formas de mudar o sentido para seguir viagem.

A solução usada em cada lugar depende do tipo de trem, da estrutura disponível e da forma como aquela ferrovia foi construída.

Em alguns casos, o próprio trem pode mudar de direção sem precisar ser fisicamente virado. Em outros, é necessário fazer manobras com as locomotivas ou usar estruturas mais específicas nos trilhos. Confira abaixo os métodos:

Pera ferroviária

Na pera ferroviária, os trilhos formam um grande contorno, semelhante ao formato de uma pera. O trem entra nesse trecho, percorre a curva e volta à linha, já posicionado para seguir na direção contrária.

VLI/Nabajo Filmes Terminal Integrador da VLI em formato de pera ferroviária, em Palmeirante (TO)





A estrutura é especialmente útil em terminais de carga, onde o trem pode fazer outras operações antes de voltar para a ferrovia. Depois de carregar ou descarregar os vagões, por exemplo, a composição anda pelo contorno e não precisa ser desmontada para mudar de sentido.

Segundo informações da VLI ao iG, uma composição com 80 vagões da empresa leva, em média, de quatro a cinco horas para ser carregada e seguir seu caminho nesse tipo de terminal. Outros sistemas ferroviários podem levar mais de 60 horas para fazer o mesmo processo.

Essa solução é considerada atualmente o formato mais ágil e eficiente, pois permite que a composição descarregue os vagões e volte para a linha já posicionada no sentido de retorno, sem a necessidade de manobras complexas e trazendo assim mais agilidade para todo o processo. VLI, em nota ao iG.





Triângulo ferroviário

No caso do triângulo ferroviário, também chamado de triângulo de reversão, três trechos de trilhos se conectam, formando uma estrutura que permite fazer diferentes movimentos com a locomotiva e a composição.

Reprodução/Google Maps Triângulo ferroviário de reversão no ramal da Ferrovia Tereza Cristina, em Urussanga (SC)





Na manobra, o trem entra em um dos trechos, passa por outro e depois retorna por uma terceira via. Com a sequência correta de movimentos, ela pode terminar posicionada na direção oposta à inicial.

Esse sistema pode ser usado para reposicionar locomotivas e, dependendo da estrutura e da composição, também para alterar o sentido de um trem. A operação exige espaço e uma configuração de trilhos adequada para a manobra.

Girador ferroviário

Em locais onde não há espaço para uma grande curva ou para um triângulo de trilhos, outra solução é o girador ferroviário.

Trata-se de uma plataforma instalada sobre os trilhos que pode girar. A locomotiva é posicionada sobre ela e, depois da rotação, ela inverte a direção do trem.

O sistema é mais indicado para locomotivas que possam ser movimentadas individualmente. Por isso, não significa necessariamente que todo um trem seja colocado sobre a plataforma para ser virado.

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Locomotiva pode trocar de lado

Em algumas operações de carga, a própria locomotiva pode ser desacoplada dos vagões e levada por um segundo trecho de trilhos até chegar à ponta oposta. Depois de passar para o outro lado, ela é conectada novamente e pode puxar o trem no novo sentido.

Outra possibilidade é usar uma segunda locomotiva que já esteja posicionada na outra ponta. Também existem composições de carga que utilizam locomotivas distribuídas ao longo do trem, o que permite diferentes combinações de funcionamento.





Trens de passageiros

Algumas composições são feitas para circular nos dois sentidos e têm uma cabine de comando em cada ponta. Quando chegam ao terminal, os passageiros desembarcam e o maquinista pode passar para a cabine do outro lado. O trem então é preparado para fazer a viagem de volta sem que os vagões sejam virados.

Já uma composição formada por uma locomotiva e carros de passageiros funciona de maneira diferente.

Em trens convencionais formados por locomotiva e carros de passageiros, sem cabine de comando na extremidade oposta, podem ser necessárias manobras da locomotiva, utilização de outra locomotiva ou outra solução operacional disponível no terminal. ANTT, em nota ao iG.





Não existe uma única forma de fazer um trem mudar de sentido. A escolha depende da composição, do tipo de serviço e da estrutura disponível na ferrovia.

Reprodução/Ministério dos transportes Trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas





Segundo a ANTT, a agência não define uma maneira específica para cada ferrovia fazer a mudança de sentido de um trem ou reposicionar uma locomotiva. As empresas responsáveis pelas ferrovias decidem seus próprios métodos de operação, seguindo as normas de segurança e as obrigações de cada concessão.