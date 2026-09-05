Reprodução/ Redes Sociais Carro é atingido por trem na divisa municipal de Lorena e Canas, no interior de São Pauloe São Paulo

Um carro foi atingido por um trem no limite entre os municípios de Lorena e Canas, localizados no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, por volta das 9h30 deste sábado (5).

O veículo tentou cruzar a linha férrea na Rodovia Deputado Oswaldo Ortiz Monteiro, próximo ao bairro Itatinga, mas acabou sendo atingido pela locomotiva e capotando após o impacto. Dentro do veículo, estavam um homem, de 32 anos, e uma criança, de 9 anos; por mais que o impacto tenha sido de alta intensidade, ambos foram resgatados com consciência.





As vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Lorena, onde passaram por exames e avaliação médica detalhada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu escoriações nos braços e pernas, e a criança reclamava de dores na região da coluna.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível acompanhar as imagens de uma câmera, que mostram o exato momento em que a picape sobre nos trilhos e é atingida.

Confira:





