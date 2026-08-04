Agência SP Estação Brás

As estações de trem, metrô e VLT administradas pela Motiva receberão mais de R$ 89 milhões em investimentos ao longo de 2026 para ampliar e modernizar áreas comerciais. A iniciativa pretende aumentar a oferta de lojas e serviços em unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, acompanhando a mudança no perfil dos passageiros, que passaram a utilizar esses espaços também para compras e conveniência.

O investimento faz parte da estratégia da concessionária para fortalecer a exploração comercial das estações, transformando locais tradicionalmente voltados ao embarque e desembarque em ambientes que concentram alimentação, mercados de proximidade, farmácias, lojas de roupas, acessórios e outros serviços.

Comércio cresce e muda a função das estações

Atualmente, a plataforma de trilhos da Motiva reúne 1.231 pontos comerciais, dos quais 981 já estão em operação, o equivalente a uma taxa de ocupação de 80%.

Nos últimos 12 meses, a empresa assinou 155 novos contratos, enquanto a quantidade de espaços comerciais disponíveis cresceu cerca de 4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre as redes presentes nas estações estão Havaianas, Carrefour Express, OXXO, Subway, O Boticário, Cacau Show, Bob's, TIM, Morana, Nutty Bavarian e Milky Moo.

Segundo a concessionária, a definição das marcas considera fatores como o fluxo de passageiros, o perfil socioeconômico dos usuários e as características do entorno de cada estação, buscando oferecer serviços que façam parte da rotina de quem utiliza o transporte público.

A empresa afirma que a expansão acompanha uma mudança no comportamento dos passageiros, que cada vez mais aproveitam o tempo de deslocamento para resolver tarefas do dia a dia. Comprar alimentos, tomar um café, adquirir presentes, utilizar serviços de saúde e beleza ou fazer compras rápidas passou a integrar a rotina de quem circula diariamente pelas estações.

Movimento diário atrai grandes marcas

O potencial comercial é impulsionado pelo grande fluxo de usuários. Todos os dias, aproximadamente 1,67 milhão de passageiros utilizam as linhas administradas pela Motiva em São Paulo. No Metrô Bahia, o movimento diário chega a 322 mil pessoas, enquanto o VLT Carioca recebe cerca de 69 mil usuários.

Segundo a empresa, esse volume cria oportunidades tanto para grandes redes nacionais quanto para franqueados e pequenos empreendedores interessados em atuar em locais com circulação constante de consumidores.

Esse cenário também levou empresas a adaptar seus modelos de negócio para o ambiente das estações. A Cacau Show, por exemplo, já opera 22 lojas nas estações paulistas da Motiva, enquanto redes como Carrefour Express, OXXO e Milky Moo ampliaram sua presença apostando em consumidores que buscam praticidade durante os deslocamentos.

Receitas além da tarifa e novos investimentos

A expansão do comércio também faz parte da estratégia da concessionária para ampliar as chamadas receitas acessórias, obtidas por meio do aluguel de espaços comerciais, publicidade, ativações de marca e outros serviços.

No primeiro trimestre de 2026, essas receitas somaram R$ 25 milhões na plataforma de trilhos da Motiva. No período, a Linha 5-Lilás registrou crescimento de 20% nesse tipo de arrecadação, enquanto as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda apresentaram crescimento de aproximadamente 100%, impulsionadas pela abertura de novos espaços comerciais.

Os mais de R$ 89 milhões previstos para este ano também serão destinados à modernização e adequação de áreas comerciais em estações de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Entre os projetos destacados pela empresa estão melhorias nas estações Pinheiros e Faria Lima, além da expansão do Mall Vila Sônia, na capital paulista, que deverá atingir ocupação total nos próximos meses.





A expectativa da Motiva é inaugurar novos empreendimentos comerciais ainda em 2026, o que amplia a oferta de lojas e serviços para os passageiros e consolida as estações como espaços cada vez mais integrados ao cotidiano das cidades.