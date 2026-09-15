PRF Veículo foi flagrado a 205 km/h na BR-153, em Morrinhos, onde o limite é de 110 km/h

Um Porsche foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando a 205 km/h na BR-153 , em Morrinhos, no sul de Goiás, na tarde de segunda-feira (14). As imagens divulgadas pela corporação mostram o veículo passando pelo trecho onde a velocidade máxima permitida é de 110 km/h.

O registro foi feito com um radar móvel durante uma fiscalização. O automóvel circulava 95 km/h acima do limite, um excesso de aproximadamente 86%.

De acordo com a PRF, a conduta é classificada como infração gravíssima porque a velocidade registrada supera em mais de 50% o limite da via. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir nesses casos.

Entre janeiro e agosto de 2026, aproximadamente 74 mil veículos foram identificados em excesso de velocidade nas rodovias federais de Goiás. O levantamento considera somente os registros feitos pelos radares móveis da PRF e não inclui equipamentos fixos.

Conforme a corporação, o excesso de velocidade foi a infração de trânsito mais registrada nas rodovias federais do estado durante o período. A PRF alerta que velocidades elevadas reduzem o tempo de reação dos motoristas, aumentam a distância necessária para a frenagem e agravam as consequências de eventuais colisões.



