Reprodução/redes sociais Padrão de comportamento já é observado há alguns anos no Sul da Califórnia, Estados Unidos

Turistas encontraram uma cobra diferente preta e amarela durante uma caminhada em uma praia e decidiram gravar. Acontece que o animal, na verdade, era uma serpente-de-barriga-amarela-do-mar (Hydrophis platurus), espécie rara e altamente venenosa.

O episódio aconteceu na noite de sexta-feira (11), em uma praia no sul da Califórnia, Estados Unidos.disse à imprensa local que estava com a família quando viram a serpente na faixa de areia.

Ela decidiu filmar o animal, quando percebeu que ele aparentava estar debilitado ou lento demais. Com isso, tentou o ajudar a voltar para o mar, sem saber do risco em lidar com a espécie. Jackie utilizou um pedaço de madeira para empurrar, a distância, a serpente de volta para o mar.

O especialista em biologia marinha, Chad Steffen, disse à CBS que, conforme as imagens, a cobra parece com a espécie altamente, o que ainda deverá ser confirmado por autoridades locais.

Ele acrescentou que é normal que o animal seja desengonçado e lento fora da água, além de que não é agressivo com humanos normalmente.

O episódio aconteceu no condado de Orange e, caso confirmado, seria a primeira aparição da espécie desde 2018 na região.





Relação com águas aquecidas pelo El Niño

Alguns estudos e especialistas locais apontam que águas aquecidas durante o fenômeno El Niño costumam ocasionar maior incidência de aparições de serpentes marinhas raras em praias da Califórnia.

Segundo Greg Pauly, do Museu de História Natural de Los Angeles, até onde se tem documentado somente uma aparição de espécies do tipo não aconteceu durante um El Niño.

Ele afirma que um padrão existe e é observável, mas é preciso confirmar se somente o fenômeno seria a causa disso.