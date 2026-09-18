Montagem/iG 5 destaques desta quinta-feira

Venda do iPhone 18 Pro e Pro Max começa no Brasil, Vênus atinge brilho máximo, chuva forte no Sul, estreia de João Fonseca na Copa Davis e possível decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre uso da imagem de Bolsonaro em campanhas estão entre os destaques desta sexta-feira (18).

Venda do iPhone 18 Pro e Pro Max começa no Brasil

Os novos iPhone 18 Pro e Pro Max, anunciados no último dia 9, chegam às lojas de todo o Brasil nesta sexta-feira.

Os valores dos modelos começam em R$ 11.999, sendo possível parcelar em até 12 vezes ou conseguir um desconto de 10% à vista.

Vênus chega ao brilho máximo

Vênus chega ao brilho máximo pouco depois do pôr do sol desta sexta-feira.

O planeta, que é o segundo mais brilhante, somente atrás da Lua, poderá ser visto a olho nu graças à sua distância da Terra e à sua face iluminada pelo Sol.

Chuva forte volta ao Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê o retorno da chuva forte no Sul a partir desta sexta-feira.

Segundo o órgão, a entrada de ar quente e úmido contribui para a instabilidade do tempo, principalmente no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Fonseca estreia na Copa Davis

O tenista carioca João Fonseca, de 20 anos, estreia na Copa Davis contra o suíço Dominic Stricker.

O jogo ocorrerá na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, às 15h.

TSE julga o uso da imagem de Bolsonaro em campanhas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar nesta sexta-feira a utilização da imagem de Jair Bolsonaro (PL) em campanhas ou propagandas eleitorais.

O julgamento ocorre dias depois da ministra Estela Aranha ter barrado o material de campanha do deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), pela confecção de 50 mil santinhos com a imagem do ex-presidente.

Na visão da magistrada, a veiculação poderia configurar, para os eleitores, uma manifestação de apoio, contrariando o que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

*Estagiária sob supervisão







