Alimentos estavam velhos e impróprios para consumo, o que iniciou as suspeitas da PRF
Divulgação/PRF
Alimentos estavam velhos e impróprios para consumo, o que iniciou as suspeitas da PRF

Um carregamento de repolhos levantou suspeitas de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação conjunta com a Receita Estadual de Santa Catarina na tarde desta quarta-feira (16). Após vistoria, 2,7 mil tabletes de maconha foram encontrados no baú de um caminhão.

Segundo a PRF,  um caminhão de transporte de hortaliças trafegava pela BR-280, em Rio Negrinho (SC), quando os agentes decidiram avaliar o carregamento.

 O motorista apresentou documentos comprovando que o carregamento saiu de Foz do Iguaçu (PR), na fronteira com Argentina e Paraguai, com destino a Florianópolis.

Ao fiscalizarem o compartimento de carga, as equipes perceberam que os repolhos tinham aspecto envelhecido e estavam armazenados de forma inadequada para o consumo.

Diante da situação, os agentes iniciaram vistoria no baú do veículo, onde encontraram 2.739 tabletes de maconha embalados entre as caixas de repolho.

Esta é uma das maiores apreensões do tipo registradas no estado durante o ano PRF de SC, por nota

Conforme a PRF, o condutor, que não foi identificado, confessou que receberia R$ 15 mil para entregar a droga na capital catarinense. Ele foi preso e levado para delegacia em São Bento do Sul (SC).

O suspeito vai responder pelo crime de tráfico de drogas, com possibilidade de pena entre 5 a 15 anos de reclusão, caso condenado.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-09-16/repolho-velho-escondia-quase-2-5-toneladas-de-maconha-em-sc.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes