Divulgação/PRF Alimentos estavam velhos e impróprios para consumo, o que iniciou as suspeitas da PRF

Um carregamento de repolhos levantou suspeitas de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação conjunta com a Receita Estadual de Santa Catarina na tarde desta quarta-feira (16). Após vistoria, 2,7 mil tabletes de maconha foram encontrados no baú de um caminhão.

Segundo a PRF, um caminhão de transporte de hortaliças trafegava pelaem Rio Negrinho (SC), quando os agentes decidiram avaliar o carregamento.

O motorista apresentou documentos comprovando que o carregamento saiu de Foz do Iguaçu (PR) , na fronteira com Argentina e Paraguai, com destino a

Ao fiscalizarem o compartimento de carga, as equipes perceberam que os repolhos tinham aspecto envelhecido e estavam armazenados de forma inadequada para o consumo.

Esta é uma das maiores apreensões do tipo registradas no estado durante o ano PRF de SC, por nota

Diante da situação, os agentes iniciaram vistoria no baú do veículo, onde encontraram 2.739 tabletes de maconha embalados entre as caixas de repolho.

Conforme a PRF, o condutor, que não foi identificado, confessou que receberia R$ 15 mil para entregar a droga na capital catarinense. Ele foi preso e levado para delegacia em São Bento do Sul (SC).

O suspeito vai responder pelo crime de tráfico de drogas, com possibilidade de pena entre 5 a 15 anos de reclusão, caso condenado.