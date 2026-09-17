Divulgação / Polícia MT Viatura

Um homem de 30 anos foi indiciado suspeito de furtar R$ 238 mil da conta bancária do próprio pai, de 56, em Rio Pardo, no estado do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, ele ainda teria feito a vítima acreditar que o dinheiro havia desaparecido após um golpe virtual.

O caso começou a ser investigado em abril, quando o pai procurou a polícia após perceber o desaparecimento da quantia. Como acreditava que apenas ele tinha acesso às movimentações bancárias, a possibilidade de fraude virtual foi considerada inicialmente.

A investigação mudou de rumo depois que os policiais analisaram os acessos às contas. Segundo o delegado Anderson Faturi, responsável pelo caso, o filho teria usado o celular do pai para fazer transferências para a própria conta.

A suspeita é de que parte do dinheiro tenha sido usada para quitar dívidas pessoais acumuladas pelo investigado.

"Ele fez o pai acreditar que tinha sido através de algum golpe virtual que alguém tinha tirado o dinheiro da conta dele", afirmou Faturi ao Portal Arauto, que teve acesso aos detalhes da investigação.

Polícia recuperou parte do dinheiro

Durante as apurações, a Polícia Civil pediu à Justiça o bloqueio das contas do investigado. Cerca de R$ 19 mil foram recuperados e permanecem depositados em uma conta judicial. A polícia pediu que o valor seja devolvido ao pai ao fim do processo.

O homem foi indiciado por furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança.

A investigação também levou ao cumprimento de um mandado de busca na residência dele, em julho. No imóvel, os policiais encontraram duas espingardas, dos calibres 20 e 22. Por isso, ele também foi indiciado por posse irregular de arma de fogo.

O investigado permanece em liberdade. Os nomes dele e do pai não foram divulgados pelas autoridades.