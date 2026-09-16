Foto: Divulgação/Governo do Paraná Obra prevê construção de novo viaduto sobre a BR-277 em Curitiba, que está representado na estrutura da parte de baixo da imagem

O projeto de um Novo Viaduto do Orleans foi apresentado nesta segunda-feira (14). A obra pretende solucionar problema histórico de congestionamento na Zona Oeste de Curitiba, próximo à BR-277.

Segundo o Governo do Paraná, o principal ponto da obra é o segundo viaduto sobre a BR-277, ao lado do atual. Ele terá conexão com a Avenida Toaldo Túlio e a Rua Professor João Falarz e deverá melhorar a ligação com os bairros Orleans, Santa Felicidade e Campo Comprido.

Ainda no projeto, está previsto a. Atualmente, o Viaduto do Orleans concentra os veículos nos dois sentidos da BR-277. Com a nova estrutura, os dois viadutos passarão a operar de maneira organizada, com três faixas em cada sentido.

O Governo do Paraná apresentou o projeto em conjunto com a Prefeitura de Curitiba, no Palácio Iguaçu. Ao todo, cerca deserão investidos pelo governo e a prefeitura.

A obra será executada pela Ecorodovias, por conta de um acordo judicial. A Prefeitura de Curitiba, investirá R$ 40 milhões na implantação do sistema binário (as duas opções de acessos), sendo R$ 25 milhões nas obras de infraestrutura e R$ 15 milhões em desapropriações necessárias para a abertura das novas ruas.

A verba faz parte do programa de Requalificação e Obras, o PRO Curitiba e a obra foi planejada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).





Andamento da obra deverá ter impacto reduzido no tráfego

Segundo a Prefeitura de Curitiba , o impacto no trânsito durante a construção deverá ser reduzido, já que o projeto foi planejado para evitar a interrupção do fluxo da BR-277.

O novo viaduto será responsável para redistribuir o fluxo de veículos desde proximidades com o Parque Barigui, sobretudo para quem vem de Campo Largo (PR) e outras regiões do estado para a capital.

O que é o binário?

O binário será uma intervenção para abertura de novas ligações entre as ruas e avenidas da região. Com isso, a Prefeitura deve realizar a extensão da Avenida Vereador Toaldo Túlio e o prolongamento da Rua Padre Paulo Warkocz até a Rua Padre Viriato Pigot de Souza.

No total, o novo “sistema” viário terá cerca de 2,1 quilômetros de extensão.