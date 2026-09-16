WUSA9 Dominick Cebula ao lado do pai, Jeff Cebula, em uma praia nos Estados Unidos.

Um menino de 13 anos precisou passar por 3 cirurgias após ter sido atacado por um castor no dia 26 de julho.

Dominick Cebula estava com a família, nadando no Parque Estadual de Cunningham Falls, em Maryland, nos Estados Unidos, quando sentiu o animal, posteriormente diagnosticado com raiva, o agarrar pelo peito.

Ele agarrou a cabeça e uma pata do bicho e tentou se livrar dele. Naquele momento, senti que ele estava agarrado ao meu filho. E então o castor começou a sacudir a cabeça, como um cachorro faria. Jeff Cebula, pai de Dominick Cebula.

























WUSA9 O castor agarrou-se ao peito de Dominick e recusou-se a soltá-lo.

O menino, em pânico, conseguiu se libertar do castor. No entanto, ao tentar fugir com as mãos levantadas, foi mordido na mão direita.

Após o ataque, Dominick foi levado de helicóptero ao Hospital Johns Hopkins.

Não se trata de apenas uma injeção. São necessárias várias injeções ao redor de cada local da mordida. Jeff Cebula, pai de Dominick Cebula.

















Além do caso de Dominick, houve mais dois incidentes envolvendo castores no estado americano nas últimas semanas, incluindo um pescador que foi mordido no tornozelo.



