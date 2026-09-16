Reprodução Wikimedia Commons/Motokoka Jacaré-americano ou alligator

Um jacaré-americano de 2,54 metros interrompeu a rotina de uma residência na Flórida, nos Estados Unidos, e mobilizou policiais e um captor profissional. O animal apareceu no quintal de uma casa no condado de Manatee na manhã da última quinta-feira (10), levando moradores a acionarem o Gabinete do Xerife para fazer a retirada.

♬ som original - iG @portal_ig Um jacaré de cerca de 2,54 metros foi encontrado no quintal de uma casa no condado de Manatee, nos Estados Unidos, nas primeiras horas da manhã da última quinta-feira (10). Agentes do Gabinete do Xerife do Condado de Manatee foram chamados para retirar o animal e inicialmente tentaram levá-lo até um lago. Durante a abordagem, o réptil reagiu de forma agressiva, sibilando e tentando morder os agentes. Diante da dificuldade, a equipe decidiu acionar um captor profissional para concluir a retirada com segurança. Após ser capturado, o jacaré foi realocado. Não houve registro de feridos durante a ocorrência. 📹 Manatee County Sheriff's Office | Edição e Apuração: @myhoodbr #iG





Os primeiros agentes que chegaram ao endereço tentaram conduzir o réptil até um lago localizado do outro lado da rua. A operação foi registrada por câmeras corporais e mostra o momento em que o jacaré-americano reage à aproximação da equipe, solta um silvo e avança na direção de um dos policiais. O agente, no entanto, consegue recuar sem ser atingido.

Reprodução Wikimedia Commons/NPS - NPGallery Jacaré-americano ou alligator





Depois da reação, a equipe desistiu de continuar o procedimento sozinha. Um captor especializado em répteis foi chamado e conseguiu imobilizar o animal com equipamento próprio. A ocorrência terminou sem registro de feridos.

Jacaré foi realocado após captura

Reprodução Wikimedia Commons/Savannah River Site - Phinizy Swamp Alligator Jacaré-americano ou alligator





Com o réptil já controlado, o profissional fez a medição e constatou oito pés e quatro polegadas, medida equivalente a cerca de 2,54 metros. O animal foi então retirado do quintal e realocado. As imagens da ocorrência foram divulgadas pelo Gabinete do Xerife na última segunda-feira (14).

Reprodução Wikimedia Commons/U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters - Okefenokee Refuge Jacaré-americano ou alligator





O comportamento apresentado pelo alligator durante a abordagem é relacionado a mecanismos de defesa. O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos orienta que o silvo é um sinal de que a pessoa está perto demais, invadindo o espaço da espécie. Nestas situações, a recomendação é recuar lentamente e se afastar do animal.

Reprodução Wikimedia Commons/NPS photo - NPGallery Jacaré-americano ou alligator





Jacarés também conseguem se mover com rapidez em curtas distâncias, mesmo quando parecem parados ou pouco ativos. O réptil pode atingir quase 20 quilômetros por hora em terra e até 35 quilômetros por hora quando está na água. O Everglades National Park alerta que os animais podem reagir de forma repentina quando se sentem ameaçados e não devem ser cercados, provocados ou tocados.

Reprodução Wikimedia Commons/NPS - NPGallery Jacaré-americano ou alligator





A espécie é comum extremamente comum na Flórida. A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem do estado estima uma população de aproximadamente 1,3 milhão de jacarés vivendo no território, com presença registrada em todos os 67 condados.

Reprodução Wikimedia Commons/Michael Seeley from Melbourne, FL, United States Jacaré-americano ou alligator





O órgão público do estado americano mantém um programa específico para situações em áreas urbanas e residenciais. Quando um jacaré representa ameaça a pessoas, animais domésticos ou propriedades, um captor contratado pode ser enviado ao local. A recomendação oficial para moradores é manter distância e não tentar fazer a remoção por conta própria ou oferecer qualquer tipo de alimento ao animal durante a ocorrência.



