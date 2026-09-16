Um jacaré-americano de 2,54 metros interrompeu a rotina de uma residência na Flórida, nos Estados Unidos, e mobilizou policiais e um captor profissional. O animal apareceu no quintal de uma casa no condado de Manatee na manhã da última quinta-feira (10), levando moradores a acionarem o Gabinete do Xerife para fazer a retirada.
Os primeiros agentes que chegaram ao endereço tentaram conduzir o réptil até um lago localizado do outro lado da rua. A operação foi registrada por câmeras corporais e mostra o momento em que o jacaré-americano reage à aproximação da equipe, solta um silvo e avança na direção de um dos policiais. O agente, no entanto, consegue recuar sem ser atingido.
Depois da reação, a equipe desistiu de continuar o procedimento sozinha. Um captor especializado em répteis foi chamado e conseguiu imobilizar o animal com equipamento próprio. A ocorrência terminou sem registro de feridos.
Jacaré foi realocado após captura
Com o réptil já controlado, o profissional fez a medição e constatou oito pés e quatro polegadas, medida equivalente a cerca de 2,54 metros. O animal foi então retirado do quintal e realocado. As imagens da ocorrência foram divulgadas pelo Gabinete do Xerife na última segunda-feira (14).
O comportamento apresentado pelo alligator durante a abordagem é relacionado a mecanismos de defesa. O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos orienta que o silvo é um sinal de que a pessoa está perto demais, invadindo o espaço da espécie. Nestas situações, a recomendação é recuar lentamente e se afastar do animal.
Jacarés também conseguem se mover com rapidez em curtas distâncias, mesmo quando parecem parados ou pouco ativos. O réptil pode atingir quase 20 quilômetros por hora em terra e até 35 quilômetros por hora quando está na água. O Everglades National Park alerta que os animais podem reagir de forma repentina quando se sentem ameaçados e não devem ser cercados, provocados ou tocados.
A espécie é comum extremamente comum na Flórida. A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem do estado estima uma população de aproximadamente 1,3 milhão de jacarés vivendo no território, com presença registrada em todos os 67 condados.
O órgão público do estado americano mantém um programa específico para situações em áreas urbanas e residenciais. Quando um jacaré representa ameaça a pessoas, animais domésticos ou propriedades, um captor contratado pode ser enviado ao local. A recomendação oficial para moradores é manter distância e não tentar fazer a remoção por conta própria ou oferecer qualquer tipo de alimento ao animal durante a ocorrência.