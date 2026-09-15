Divulgação/Rockstar Games GTA VI, jogo da Rockstar Games

Vinte soldados de uma unidade do Exército dos Estados Unidos decidiram renovar seus contratos escolhendo como recompensa a liberação de quatro dias de folga na época em que GTA VI chegar às lojas. A oferta é válida no 9º Batalhão de Engenharia de Brigada, instalado em Fort Stewart, no estado da Geórgia. Ao todo, cerca de 130 militares podem aderir ao incentivo.

Reprodução/X Proposta de folga para soldados dos Estados Unidos envolve GTA VI





O benefício exige que o soldado assine um novo compromisso com duração mínima de dois anos e máxima de seis. A renovação deve ocorrer entre 1º de agosto e 14 de novembro, enquanto o lançamento do game está marcado para cinco dias depois, em 19 de novembro. A proposta foi registrada em um memorando do comandante do batalhão, tenente-coronel Ryan Hodgson.

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O documento descreve o prêmio como uma “licença especial de quatro dias” relacionada ao “lançamento muito aguardado do videogame Grand Theft Auto VI”. Não se trata, porém, de uma folga criada para todos os soldados americanos. O programa é restrito ao batalhão de Fort Stewart, ligado à 3ª Divisão de Infantaria.

Videogame entrou na lista de incentivos

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A sugestão partiu do conselheiro de carreira da própria unidade militar. Segundo o porta-voz da divisão do Exército americano, o tenente-coronel Angel Tomko, a intenção era oferecer algo que conversasse com os interesses dos militares em um período de reengajamento.

A ideia era ter um programa de incentivos único que se conectasse aos interesses dos soldados. A equipe de comando, em conjunto com o conselheiro de carreira, queria motivar os soldados a se realistarem. Tenente-coronel Angel Tomko, porta-voz da 3ª Divisão de Infantaria





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O Exército já usa outras vantagens para evitar a saída de profissionais. Dependendo da situação, o soldado pode receber um bônus, conseguir treinamentos, mudar de função ou negociar determinados locais de serviço. As folgas seguidas também entram nesse tipo de benefício.

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No caso da Geórgia, o comando aproveitou a expectativa criada em torno de GTA VI. A série está sem um novo título principal desde GTA V, lançado em 2013. A nova história acompanhará Jason e Lucia em Leonida, versão fictícia da Flórida, e terá Vice City entre os cenários. A estreia está prevista para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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Cada um dos 20 militares que já escolheu o benefício ainda precisa acertar o período da licença com a própria cadeia de comando. Dessa forma, os quatro dias serão próximos ao lançamento, mas não necessariamente nas mesmas datas para todos os participantes.

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