Carlin Green/USGS Torbernita, um tipo de minério de urânio

A Arábia Saudita encontrou cerca de 110 milhões de toneladas de minério com urânio na região de Medina. A informação foi apresentada nesta segunda-feira (14), pelo ministro da Energia do país, príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, durante a Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em Viena.

O material foi encontrado durante trabalhos de exploração e estudos geológicos no projeto Jabal Sayid, que também apresentou concentrações elevadas de terras raras , principalmente dos chamados elementos pesados .

Os trabalhos de exploração e os estudos geológicos realizados no projeto Jabal Sayid, na região de Medina, revelaram recursos estimados em cerca de 110 milhões de toneladas de minério com altas concentrações de terras raras, especialmente dos elementos pesados, acompanhadas por concentrações promissoras de urânio. Isso coloca o projeto entre os principais locais de recursos minerais de terras raras atualmente em desenvolvimento no mundo. Príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, ministro da Energia do país.





As terras raras são um grupo de elementos químicos usados na fabricação de diversos produtos e equipamentos . Já o urânio pode ser utilizado como combustível para a produção de energia nuclear .

Durante o discurso, o ministro também citou outros recursos minerais encontrados no país. A lista inclui fosfato, ouro, cobre, zinco, prata, bauxita, magnésio, ferro, chumbo, níquel, sílica e gipsita .

Reprodução/AIEA Ministro da Energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud





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País quer aproveitar os minerais

A descoberta faz parte de uma estratégia mais ampla da Arábia Saudita para aproveitar seus recursos minerais dentro do próprio país. A proposta apresentada pelo governo inclui todas as etapas, desde a pesquisa e extração do minério até o processamento, separação e refino dos materiais.

No caso das terras raras, o plano prevê a produção de óxidos de terras raras, que são materiais obtidos após o processamento desses elementos.

O urânio também seria separado dos demais minerais. Entre os produtos esperados está o yellowcake, ou concentrado de urânio, uma das etapas do processamento do elemento. O material recebe esse nome por apresentar geralmente uma coloração amarelada.





Energia nuclear

Além de aumentaer a exploração mineral, a Arábia Saudita pretende incluir a energia nuclear entre suas fontes de energia .

Durante o discurso, o ministro afirmou que o país pretende desenvolver tecnologias nucleares para fins pacíficos, seguindo os compromissos internacionais assumidos pelo governo saudita.

O país também disse que está fortalecendo os sistemas responsáveis pela fiscalização e regulamentação das atividades nucleares . As medidas incluem a formação de profissionais especializados e a preparação para situações envolvendo materiais nucleares e radioativos .

A Arábia Saudita também anunciou medidas voluntárias de controle relacionadas à parceria com os Estados Unidos . A aplicação dessas medidas deverá ser acompanhada pela AIEA dentro das atribuições da agência.