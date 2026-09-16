Divulgação/CCR-Motiva Após chuvas, Via Dutra recebe obras de recuperação da rodovia

A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) passou a receber serviços de recuperação viária após as chuvas que atingiram a região. De acordo com a concessionária que administra o trecho, a CCR-Motiva, os serviços foram intensificados e acontecem de forma ininterrupta.

As chuvas fortes atingiram trechos do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Sendo assim, a operação conta com os serviços de melhorias nos dois sentidos.

Na segunda-feira (14), os trabalhos aconteceram na pista sentido São Paulo, com as intervenções programadas entre o quilômetro 154, em São José dos Campos, no interior, e o quilômetro 228, na capital. Veja o cronograma para os próximos dias:

Quarta-feira (16) - trecho RJ, pista sentido São Paulo, quilômetro 265 ao 303

Quinta-feira (17) - trecho RJ, pista sentido São Paulo, quilômetro 303 ao 340

Sexta-feira (18) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 340 ao 303

Sábado (19) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 303 ao 265

Domingo (20) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 265 ao 233

Segunda-feira (21) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 225 ao 214

Terça-feira (22) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 214 ao 225

Quarta-feira (23) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 225 ao 233

Para garantir a segurança dos colaboradores e a fluidez do trânsito, a concessionária adotou a operação comboio nos trechos em obras.

Sendo assim, durante a execução dos trabalhos, os veículos operacionais da concessionária realizam a retenção temporária do tráfego, conduzindo os motoristas de forma controlada pelo trecho.

A CCR-Motiva informou que a medida reduz a velocidade dos veículos e cria uma área protegida para a atuação das equipes, minimizando riscos para todos os usuários da via.

Trabalho suspenso em caso de mais chuva

Ainda de acordo com a CCR-Motiva, a programação prevê a atuação das equipes operacionais durante todo o dia, se as condições climáticas permitirem.

Em caso de mais chuva, os serviços podem ser interrompidos temporariamente e retomados assim que houver condições adequadas.

Neste tipo de serviço, ainda segundo a concessionária, é aplicada a massa asfáltica fria, que pode ser utilizada mesmo com o pavimento molhado.

Porém, na aplicação da massa asfáltica quente, o pavimento da rodovia precisa estar totalmente seco, uma vez que a água atua como uma barreira protetora que impede a mistura asfáltica de grudar nas pedras e na base da rodovia.

A concessionária ainda orientou os motoristas a redobrarem a atenção, reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização nos locais onde houver equipes trabalhando.



