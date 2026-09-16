A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) passou a receber serviços de recuperação viária após as chuvas que atingiram a região. De acordo com a concessionária que administra o trecho, a CCR-Motiva, os serviços foram intensificados e acontecem de forma ininterrupta.
As chuvas fortes atingiram trechos do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Sendo assim, a operação conta com os serviços de melhorias nos dois sentidos.
Na segunda-feira (14), os trabalhos aconteceram na pista sentido São Paulo, com as intervenções programadas entre o quilômetro 154, em São José dos Campos, no interior, e o quilômetro 228, na capital. Veja o cronograma para os próximos dias:
- Quarta-feira (16) - trecho RJ, pista sentido São Paulo, quilômetro 265 ao 303
- Quinta-feira (17) - trecho RJ, pista sentido São Paulo, quilômetro 303 ao 340
- Sexta-feira (18) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 340 ao 303
- Sábado (19) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 303 ao 265
- Domingo (20) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 265 ao 233
- Segunda-feira (21) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 225 ao 214
- Terça-feira (22) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 214 ao 225
- Quarta-feira (23) - trecho RJ, pista sentido Rio de Janeiro, quilômetro 225 ao 233
Para garantir a segurança dos colaboradores e a fluidez do trânsito, a concessionária adotou a operação comboio nos trechos em obras.
Sendo assim, durante a execução dos trabalhos, os veículos operacionais da concessionária realizam a retenção temporária do tráfego, conduzindo os motoristas de forma controlada pelo trecho.
A CCR-Motiva informou que a medida reduz a velocidade dos veículos e cria uma área protegida para a atuação das equipes, minimizando riscos para todos os usuários da via.
Trabalho suspenso em caso de mais chuva
Ainda de acordo com a CCR-Motiva, a programação prevê a atuação das equipes operacionais durante todo o dia, se as condições climáticas permitirem.
Em caso de mais chuva, os serviços podem ser interrompidos temporariamente e retomados assim que houver condições adequadas.
Neste tipo de serviço, ainda segundo a concessionária, é aplicada a massa asfáltica fria, que pode ser utilizada mesmo com o pavimento molhado.
Porém, na aplicação da massa asfáltica quente, o pavimento da rodovia precisa estar totalmente seco, uma vez que a água atua como uma barreira protetora que impede a mistura asfáltica de grudar nas pedras e na base da rodovia.
A concessionária ainda orientou os motoristas a redobrarem a atenção, reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização nos locais onde houver equipes trabalhando.