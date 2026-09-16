Montagem/iG 5 destaques desta quarta-feira

Caixa e bancários retomam negociações, geada no Sul, segundo show de Demi Lovato em São Paulo, Corinthians x Estudiantes e LDU Quito x Palmeiras estão entre os destaques desta quarta-feira (16).

Caixa e bancários retomam negociação durante greve

A Caixa Econômica Federal e os bancários retomam, nesta quarta-feira, as negociações que podem colocar fim a greve nacional da categoria.

Iniciada no dia 10 deste mês e sem um prazo de término, a paralisação critica a forma como o plano de assistência médica Saúde Caixa é custeado.

Além disso, os funcionários cobram melhorias com relação as condições de trabalho e a remuneração.

Frio se intensifica e pode causar geada no extremo Sul do Paraná

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê a possibilidade de geada no extremo Sul do estado, próximo à divisa com Santa Catarina.

Segundo o órgão, o frio será mais intenso durante a madrugada por conta da chegada de uma massa de ar frio.

Demi Lovato agita São Paulo em segunda apresentação

Demi Lovato fará seu segundo show solo do disco It’s Not That Deep em São Paulo nesta quarta-feira.

A cantora americana se apresentará na Suhai Music Hall, Zona Sul da capital paulista.

Corinthians enfrenta Estudiantes pela Libertadores

O Corinthians recebe o Estudiantes nesta quarta-feira, às 21h30, pelas quartas de final da Libertadores. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.

Na 13ª posição do Brasileirão, o Timão vive um momento de incertezas. O time paulista chegou a sua quarta derrota seguida no campeonato.

Os argentinos, por sua vez, vem de uma vitória diante do Platense, por 2 a 1.

Palmeiras encara LDU Quito pela Libertadores

A LDU Quito recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, às 19h, também pelas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, o Verdão levou a melhor, ganhando de 1 a 0.

Vice-líder do Brasileirão, a equipe do técnico Abel Ferreira perdeu para o São Paulo, por 2 a 0.

Já os mandantes empataram com o Deportivo Cuenca, pelo Campeonato Equatoriano.

*Estagiária sob supervisão



