Rovena Rosa/Agência Brasil Chuva e frio no bairro da Liberdade em São Paulo

A frente fria mantém chuva e baixas temperaturas em boa parte das regiões Sudeste e Sul do pais, mas o tempo deve mudar gradualmente nos próximos dias e em períodos diferentes em cada estado. Isso porque uma frente fria, acompanhada de um ciclone extratropical na costa do Sul, avançou pelo Paraná e São Paulo, trazendo grandes volumes de chuva ao centro-sul do país. Agora, com o sistema se afastando, a instabilidade começa a perder força.

De acordo com os mapas meteorológicos, apesar das chuvas com intensidade moderada a forte em alguns períodos, a instabilidade vai começar a perder força no Sudeste e o Sul já nesta terça-feira (15), em vários estados das duas regiões.

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​Mas, para a quarta-feira (16), ainda há previsão de chuva. A melhora mais perceptível mesmo, com aberturas de sol, será na quinta-feira (17), nos estados do Sul e também do Sudeste.

E o frio?

Ainda de acordo com os meteorologistas, a massa de ar polar permanece influenciando as duas regiões brasileiras e as temperaturas ainda continuarão abaixo da média no decorrer da semana.

Segundo a Climatempo, a tendência para setembro é de temperaturas próximas ou abaixo da média em São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Centro-Sul de Minas Gerais, e nos três estados do Sul.

Na capital paulista, por exemplo, as máximas abaixo de 20°C devem persistir pelo menos até quinta-feira.

​Chove até quando?

A mudança será gradual. Em São Paulo, a partir de terça, a chuva perde força, mas o céu continua bastante carregado. Na quarta, a nebulosidade permanece elevada.

Somente na quinta-feira são esperadas aberturas de sol mais consistentes no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais e nas demais áreas do leste do Sudeste. A influência da frente fria e da circulação de umidade também mantém a nebulosidade elevada e as temperaturas mais amenas.

A tendência, conforme o sistema frontal se afasta pelo Atlântico, é de redução das instabilidades, embora áreas próximas ao litoral ainda possam sentir os efeitos da entrada de ar úmido.

No Sul, a formação do ciclone extratropical e da frente fria provocou temporais, chuva volumosa, ventos fortes e risco de granizo na semana passada e no fim de semana. Mas o sistema avançou em direção a São Paulo e houve melhora gradual das condições no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em parte do Paraná.





Mas os episódios de chuva na região não acabaram, segundo a Climatempo, que aponta precipitação acima da média em quase toda a Região Sul, especialmente no Paraná, em setembro.

Conforme o iG já havia adiantado, com base nos mapas meteorológicos, a influência do El Niño, com o oceano mais aquecido próximo à costa e a maior frequência de sistemas de baixa pressão, favorece novos episódios de instabilidade ao longo do mês.



