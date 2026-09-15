Marcela Gonzaga/iG Chuva volumosa e ventos fortes devem permanecer em várias regiões do Brasil

Um canal de umidade segue favorecendo as chuvas no Sudeste. A condição é formada por uma frente fria estacionária associada a um sistema de baixa pressão.

Grande parte da região segue sob alerta para tempestades nesta terça-feira (15). Em São Paulo, este mês de setembro já é considerado o mês mais chuvoso da história, com recorde de acumulados de chuva.

No Sul, a massa de ar frio traz chance de geadas. Por outro lado, o calor e a baixa umidade persistem em outras áreas do país. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja as previsões por região:

Sul

Segundo o Inmet, ao contrário das demais regiões, a nebulosidade diminui no decorrer dos próximos dias na Região Sul. Durante a manhã de terça-feira (15), a previsão indica possibilidade de chuva isolada em partes do Paraná.

Durante a tarde, o céu fica com muitas nuvens, mas a possibilidade de chuva isolada atinge somente a faixa litorânea de Santa Catarina e do Paraná.

Durante a noite, não chove na região, e o céu fica com poucas nuvens. As temperaturas ficam amenas durante o dia, mas, durante a noite, elas caem bastante.

Segundo o Inmet, o tempo fica estável e frio na região, com a previsão de que a quarta-feira amanheça com geada em áreas do Paraná, na região central e nas serras de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul e na serra gaúcha.

Sudeste

As chuvas seguem atingindo boa parte do Sudeste durante esta terça-feira (15). O Inmet informou que ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, na região central de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte, no sudeste de Minas Gerais, no nordeste e leste de São Paulo, no sul do Espírito Santo e em todo o estado do Rio de Janeiro.

Nestas áreas, inclusive, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestade. O alerta indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Porém, há o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

As temperaturas seguem amenas em grande parte da região, principalmente nas áreas próximas ao oceano.

Por outro lado, mais ao norte de Minas Gerais, o tempo segue seco e quente. Nesta área, há um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde.

Centro-Oeste

As chuvas também atingem o Centro-Oeste durante esta terça-feira (15). A previsão, de acordo com o Inmet, é de muitas nuvens em toda a região, com aumento da instabilidade ao longo do dia.

Sendo assim, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas no sudeste de Goiás, incluindo Goiânia, e no Distrito Federal, durante a tarde e a noite.

Há também a possibilidade de chuva isolada em partes do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, além de outros pontos de Goiás.

Ao norte de Goiás e no nordeste de Mato Grosso, há também o aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde. Por outro lado, a presença de uma massa de ar frio sobre Mato Grosso do Sul e o sudoeste de Mato Grosso mantém as temperaturas mais amenas em alguns pontos.

Norte

De acordo com o Inmet, há a previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas em grande parte do Amazonas, além de chuvas isoladas no Acre, em Roraima, no sudoeste e no litoral do Pará e no norte e leste de Rondônia.

No Amapá, em outros pontos do Pará e no Tocantins, o dia será de muitas nuvens, mas sem chuva. No Pará e no Tocantins, também há o aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde.

As chuvas devem se intensificar no Amazonas, no Acre, no norte e oeste de Rondônia e no sudoeste de Roraima, durante esta quarta-feira (16), com trovoadas isoladas e um aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas.

Nordeste

Nesta terça-feira (15), o tempo fica estável em praticamente todo o Nordeste. A previsão indica chuvas isoladas apenas no litoral oeste do Maranhão.

Com isso, a região é mais uma que está sob aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar. O alerta é válido para o sudeste do Maranhão, grande parte do Piauí, centro-sul do Ceará, sudoeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, além de quase toda a Bahia.

As temperaturas podem chegar a 31 °C em todas as capitais, porém em Teresina, a previsão indica temperatura máxima de 40 °C.



