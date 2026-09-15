Foto: Divulgação Hellmann’s levou “O Maior Open de Molhos do Mundo” para diferentes pontos do Rock in Rio, convidando o público a experimentar oito sabores da marca

O que uma marca de maionese precisa fazer para ser lembrada em meio a um dos maiores festivais de música do mundo? Para Hellmann's, a resposta veio em uma combinação pouco óbvia: distribuir 16 toneladas de molhos, envolver o público em uma missão coletiva e transformar um hábito banal em um feito digno do Guinness World Records.

No último final de semana do Rock in Rio 2026, a marca já tinha uma história para contar. Ao longo dos sete dias do festival, a ativação "O Maior Open de Molhos do Mundo" ultrapassou 575 mil porções distribuídas e garantiu à Hellmann's o título de "maior quantidade de molhos fornecida em um festival de música".

Pode parecer apenas uma ação divertida. Não é.

Quando o produto deixa de ser coadjuvante

O principal mérito da estratégia está em tirar o molho do papel de acompanhamento e colocá-lo no centro da experiência.

A campanha "Lanche Seco Nunca Mais" ganhou uma dimensão física dentro da Cidade do Rock. O público não apenas recebeu o produto. Cada porção ajudou a construir a narrativa do recorde.

Essa diferença é importante para o marketing de experiência. Em vez de simplesmente ocupar um espaço no festival com uma marca, Hellmann's criou uma razão para as pessoas participarem da ativação.

O chamado "Molhômetro" ajudou a tornar essa participação visível. A cada porção, o público acompanhava o avanço da missão. O consumo, que normalmente terminaria no momento em que o fã mordesse o lanche, passou a fazer parte de uma história maior.

É uma solução simples para um desafio complexo: como transformar experimentação em lembrança de marca?

Escala que também é estratégia

Os números reforçam a dimensão da operação. Hellmann's distribuiu 16 toneladas de molhos em 2026, contra 7 toneladas no Rock in Rio 2024. O crescimento foi de 128%.

Foto: Divulgação Com mais de 575 mil porções distribuídas, o “Molhômetro” acompanhou a participação dos fãs na missão que levou Hellmann’s ao Guinness World Records

Mas o dado mais interessante talvez esteja na capilaridade.

A experiência não ficou restrita a um único estande. Quatro molheiras foram posicionadas em diferentes áreas da Cidade do Rock. Dez promotores ambulantes circularam pelo gramado com sachês, e mais de 30 operações de alimentação participaram da distribuição.

A ação também chegou à área VIP, Gourmet Square e backstage.

Essa distribuição amplia o chamado "ponto de contato" da marca. O consumidor não precisava necessariamente procurar Hellmann's. O molho encontrava o consumidor.

O Guinness como ativo de marca

Aqui está outra decisão inteligente: transformar a ativação em um ativo de comunicação que continua a existir depois do festival.

Uma experiência de sete dias termina. Um recorde mundial permanece como propriedade simbólica da marca.

Para validar a conquista, Hellmann's e Guinness World Records definiram critérios e procedimentos de medição. Profissionais aferiram o volume distribuído e testemunhas acompanharam verificações de hora em hora nas estações da marca.

Isso dá credibilidade ao feito e, principalmente, permite que o resultado ultrapasse os limites da Cidade do Rock.

O Guinness funciona como uma espécie de terceira parte que chancela a narrativa. A marca deixa de dizer apenas "fizemos uma grande ação" para poder afirmar: "estabelecemos um recorde mundial".

Participação é o novo território da experiência

Outro ponto merece atenção dos profissionais de marketing: o público não foi tratado apenas como audiência.

Os fãs ajudaram a produzir o resultado.

Os influenciadores, chamados de "Fiscais do Molho", ampliaram a história nas redes sociais. Os oito sabores disponíveis estimularam a experimentação. Os copinhos interativos adicionaram uma camada lúdica à experiência.

Tudo isso cria múltiplos momentos de contato com a marca sem depender exclusivamente da publicidade tradicional.

E existe uma lição relevante aí. Experiência de marca não precisa ser necessariamente tecnológica, gigantesca ou conceitualmente complicada. Às vezes, a melhor ideia é aquela que entende profundamente o comportamento que pretende estimular.

Hellmann's identificou algo trivial — colocar molho no lanche — e transformou esse gesto em uma competição coletiva.

O verdadeiro recorde

No fim, o recorde não está apenas nas 16 toneladas. Está na capacidade de fazer um produto cotidiano ocupar um espaço extraordinário na memória do consumidor.

Para marcas que investem milhões em festivais, esse é um ponto central. Patrocinar um grande evento não garante relevância. Estar presente também não significa ser lembrado.

A diferença está no que o público faz com a marca.





Hellmann's conseguiu transformar consumo em participação, participação em conteúdo e conteúdo em um ativo de branding com potencial para continuar a circular depois que os palcos forem desmontados.

É justamente aí que está o aprendizado para o mercado: a próxima fronteira das ativações não é simplesmente chamar atenção. É dar ao público um papel na história que a marca quer contar.

E, nesse caso, aparentemente, não faltou molho para construir a história.