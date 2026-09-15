Senado Senador Cleitinho Azevedo

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), candidato ao governo de Minas Gerais, passou a ser questionado pelo uso de uma aeronave pertencente a um empresário de Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

O avião pertence ao empresário Advaldo José de Oliveira e teria sido utilizado por Cleitinho durante a campanha,s egundo informações da Coluna Esplanada.

A publicação também aponta que a aeronave não teria sido usado somente em deslocamentos relacionados à campanha, há registros também de viagens para Brasília.

A aeronave é um Beech G36 Bonanza, modelo de uso privado.

Reprodução Avião usada pelo senador Cleitinho Azevedo pertence a empresário de Patos de Minas





Empresário tem atuação na região do Alto Paranaíba

Advaldo José de Oliveira tem negócios no setor imobiliário de Patos de Minas. Dados societários consultados apontam participação em empresas e empreendimentos, incluindo sociedades relacionadas a loteamentos e imóveis.

Em 2006, aconcedeu ao empresário o Título Honorífico de Cidadão Patense, conforme registro oficial do Legislativo municipal.

A relação empresarial com o município é um dos pontos levantados pela Coluna Esplhanada ao questionar o uso da aeronave pelo candidato.

Uso de aeronaves de empresários e aliados

No início de setembro, o Metrópoles publicou reportagem acusando o o senador de utilizar aviões de empresários e aliados políticos em deslocamentos entre Minas Gerais e Brasília. Entre as aeronaves citadas estava um Cessna pertencente ao empresário Roberto Altino, de Governador Valadares, também em Minas.

o fato ganhou repercussão porque Cleitinho construiu parte de sua imagem política defendendo austeridade e criticando gastos considerados excessivos por agentes públicos.

O senador também costuma afirmar que realiza o trajeto entre Minas e Brasília de carro. As acusações sobre os voos particulares foram atribuídas a um ex-deputado federal mineiro e não significam, por si só, comprovação de irregularidade.

Campanha e prestação de contas

O uso da aeronave ocorre durante a campanha de Cleitinho ao governo de Minas. O senador aparece na liderança das pesquisas eleitorais mais recentes: levantamento Datafolha divulgado em 11 de setembro apontou 37% das intenções de voto para o candidato.

A prestação de contas da campanha também passou a ser alvo de atenção. A imprensa relacionou o uso das aeronaves particulares ao fato de o candidato ter divulgado recentemente informações sobre suas despesas eleitorais.

O iG entrou em contato com a assessoria de Cleitinho para questionamentos sobre a utilização da aeronave e sua relação com Advaldo José de Oliveira, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno. O espaço segue aberto.