Reprodução Aline Vorcaro e Daniel Vorcaro

Aline Bueno Ribeiro Vorcaro, mãe de Daniel Vorcaro, mantém uma vida pública discreta, mas seu nome aparece em registros empresariais ligados à família e em movimentações financeiras que entraram no radar das apurações sobre o grupo do ex-dono do Banco Master.

O parentesco consta em documento judicial ligado à prisão de Daniel. No mandado expedido pela Justiça Federal, Aline é identificada formalmente como mãe do empresário. Registros do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) também mostram que ela é casada com Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel.

Nos últimos meses, Aline passou a aparecer com maior frequência no noticiário por causa das investigações que alcançaram negócios e outros integrantes da família Vorcaro.

Nesta segunda-feira (14), pessoas próximas à família passaram a pedir doações para ajudar Aline a pagar as contas, segundo informação publicada originalmente pelo jornal O Globo. A dificuldade financeira estaria relacionada ao bloqueio de recursos de Daniel e Henrique Vorcaro.

R$ 20,9 milhões da Multipar

Em abril, a Folha de S.Paulo revelou, com base em um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que a Multipar movimentou R$ 1,07 bilhão entre 2020 e 2025.

Segundo o jornal, que teve acesso ao documento, Aline recebeu R$ 20,9 milhões da empresa em sua conta pessoal no período analisado. Entre os CPFs identificados no levantamento da reportagem, foi o maior volume de recursos transferido pela Multipar.

O documento do Coaf não está disponível publicamente. Por isso, os valores são atribuídos à Folha, responsável por obter e analisar o relatório.

Ainda segundo a reportagem, Henrique Vorcaro recebeu R$ 14,7 milhões da Multipar e Natália Vorcaro Zettel, R$ 6,4 milhões.

A presença de Aline no relatório financeiro, por si só, não significa que ela tenha cometido crime. Relatórios do Coaf registram operações consideradas relevantes para análise e podem subsidiar investigações, mas não equivalem a uma condenação ou acusação criminal.

Em resposta à Folha sobre as movimentações da Multipar, a defesa de Henrique afirmou que as operações do grupo são contabilizadas e lícitas e criticou a divulgação de partes de documentos sigilosos. O jornal informou, à época, que não conseguiu localizar Aline para comentar os repasses.

Participação em empresas

Aline também aparece em registros empresariais de companhias de Minas Gerais.

Dados do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) da Receita Federal, reproduzidos por bases de consulta empresarial, apontam que ela integra atualmente três sociedades: ABV Participações, NA Participações e HMV Participações.

Na ABV Participações, aberta em 2021, Aline consta como sócia-administradora. A empresa atua como holding de instituições não financeiras.

Ela também aparece no quadro societário da NA Participações, sediada em Nova Lima, em Minas Gerais, ao lado de Natália Bueno Vorcaro Zettel. Na HMV Participações, aberta em 2024, divide a sociedade com Henrique Vorcaro.

A ligação de Aline com os negócios da família não é recente.

Uma publicação do Diário Oficial de Minas Gerais de 2018 registra Aline e Henrique como fiadores de uma emissão privada de debêntures, que são títulos de dívida de renda fixa emitidos por empresas privadas. A operação tinha como uma das garantias um imóvel pertencente à Multipar Empreendimentos e Participações. O documento identifica Aline como mulher de Henrique e informa que os dois são casados sob o regime de comunhão parcial de bens.

Outro documento do próprio TJMG, referente a um processo antigo, reúne entre os envolvidos Aline, Henrique, Daniel e a Multipar. O registro, isoladamente, não indica irregularidade, mas confirma que o nome dela já aparecia em documentos relacionados aos negócios familiares anos antes do caso Master ganhar repercussão nacional.

Família passou ao centro das investigações

Henrique Vorcaro, marido de Aline, foi preso pela Polícia Federal em maio durante uma nova fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura suspeitas de atuação de uma estrutura usada para obter informações sigilosas, monitorar investigadores e intimidar pessoas relacionadas ao caso Master.

Daniel já havia sido preso no curso das investigações sobre a instituição financeira. Outros parentes e pessoas próximas ao ex-banqueiro também apareceram em diferentes frentes de apuração.

Aline, por sua vez, continuou visitando o filho durante o período de prisão. Reportagem da Folha publicada nesta segunda-feira (14) afirma que a mãe e os filhos estão entre os familiares que o visitam com frequência.

Em junho, o nome dela também apareceu em outra ocorrência, sem relação com as suspeitas financeiras. Aline registrou o boletim de ocorrência depois que a residência da família em Nova Lima foi furtada. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o prejuízo estimado chegou a cerca de R$ 5 milhões.

O imóvel pertence a Henrique Vorcaro. Entre os objetos levados estavam joias, bolsas e um relógio avaliado em R$ 1 milhão. Um suspeito foi preso e parte dos bens foi recuperada.