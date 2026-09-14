Agência Brasil Candidatos apresentam propostas para a geração de empregos no DF

Os candidatos ao governo do Distrito Federal apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026, como manda a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de emprego.

O iG analisou os planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as principais prioridades que cada um elencou para a área.

Celina Leão (PP)

Ampliar oportunidades de primeiro emprego e estágio.

Criar o programa Primeiro Sim, articulando escolas, Agências do Trabalhador e setor produtivo.

Criar o Trampo Novo, com cursos técnicos e profissionalizantes voltados às novas demandas da economia.

Oferecer orientação profissional, capacitação, mentorias e educação financeira.

Incentivar empreendedorismo e a formalização de pequenos negócios.

Ampliar oportunidades de trabalho e renda para mulheres e jovens.

Fortalecer as vocações econômicas das diferentes regiões do DF.

Expedito Mendonça (PCO)

Defender políticas voltadas aos trabalhadores e aos direitos trabalhistas.

Criticar benefícios e incentivos concedidos a grandes empresas.

Defender medidas econômicas voltadas aos trabalhadores, autônomos e pequenos empresários.

O plano não apresenta um programa específico de geração ou intermediação de empregos.

José Roberto Arruda (PSD)

Criar rede integrada de estágio, primeiro emprego, aprendizagem e capacitação tecnológica para jovens.

Criar o Selo Empresa Parceira para empresas que contratarem jovens.

Ampliar a educação profissional em parceria com Senai e Senac.

Criar o Passaporte Profissional, com formação voltada ao mercado.

Oferecer formação em inteligência artificial, programação, idiomas e economia digital.

Ampliar o microcrédito produtivo associado à qualificação e à intermediação de emprego.

Atrair empresas e investimentos para gerar empregos.

Transformar Brasília em polo de tecnologia e inovação, com geração de empregos qualificados.

Estimular a economia verde como fonte de negócios, empregos e renda.

Kiko Caputo (Novo)

Criar política de reinserção produtiva de trabalhadores com 50 anos ou mais.

Implantar a Jornada DF de Oportunidades, reunindo trabalho, qualificação, empreendedorismo e crédito.

Transformar as Agências do Trabalhador em Centros de Prosperidade e Oportunidades.

Criar uma Agência Virtual do Trabalhador.

Implantar plataforma digital de emprego e geração de renda.

Criar o Programa Distrital de Vivência Profissional.

Implantar o programa Meu Primeiro Emprego.

Integrar escolas, Sistema S, universidades e empresas para oferecer qualificação vinculada às demandas do mercado.

Modernizar o RenovaDF e a Fábrica Social.

Fortalecer cooperativas, associativismo e economia solidária.

Criar o Observatório do Trabalho, Emprego, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico.

Leandro Grass (PT)

Criar empregos de qualidade nas Regiões Administrativas.

Criar distritos de emprego em regiões de menor renda.

Incentivar empresas que contratem moradores das próprias regiões.

Aproximar emprego e moradia por meio do Sistema de Centralidades do PDOT.

Ampliar o apoio a pequenos negócios e ao empreendedorismo.

Ampliar o crédito produtivo orientado.

Vincular a qualificação profissional às demandas das empresas e às vocações econômicas de cada região.

Utilizar ciência, tecnologia e inovação para gerar empregos qualificados.

Fortalecer turismo, agricultura familiar, economia criativa e tecnologia como fontes de trabalho e renda.

Paula Belmonte (PSDB)

Integrar políticas de qualificação, emprego, empreendedorismo e geração de renda.

Apoiar micro e pequenos empreendedores, autônomos e negócios locais.

Ampliar acesso a crédito, qualificação e simplificação para pequenos negócios.

Desenvolver as vocações econômicas de cada região.

Atrair empresas e investimentos para gerar empregos.

Transformar Brasília em polo de tecnologia e inovação.

Investir na economia verde, reciclagem e economia circular como fontes de empregos e renda.

Aproximar a formação profissional das oportunidades reais de trabalho.

Fortalecer a formação técnica e profissional no ensino médio.

Professor Robson (PSTU)

Fim das terceirizações nos serviços públicos do Distrito Federal, como medida de combate à precarização das relações de trabalho.

Realização de concursos públicos para as áreas da saúde, com o objetivo de substituir a terceirização e ampliar o quadro de servidores.

Incorporação e efetivação dos contratos temporários da educação, saúde e demais órgãos do GDF para suprir a carência de profissionais.

Criação de uma empresa estatal de serviços gerais, com incorporação dos trabalhadores terceirizados à empresa pública e garantia de estabilidade.

Piso salarial de pelo menos o valor do salário mínimo calculado pelo Dieese, proposto em R$ 7.164,94 para os servidores do GDF.

Redução da jornada de trabalho dos servidores do GDF para 30 horas semanais, sem redução salarial.

Implementação das pautas de reivindicação das categorias de servidores públicos do Distrito Federal.

Revogação da reforma da Previdência promovida no DF.

Licença-paternidade de seis meses para servidores públicos do DF.

Cotas raciais nos concursos públicos do DF, com reserva de vagas proporcional à população negra.

Cota para pessoas trans nos concursos públicos do DF e na Universidade do Distrito Federal (UnDF).

Suspensão da política de isenções fiscais para grandes empresários, com auditoria das isenções concedidas e cobrança das consideradas irregulares.

Plano de obras públicas para acessibilidade, incluindo construção de rampas, pisos táteis, nivelamento e ampliação de calçadas, com potencial de contratação de trabalhadores pelo poder público.

Estatização do transporte coletivo, com defesa da gestão pública das empresas de ônibus e do metrô.

Reestatização da Neoenergia, sem indenização, como parte da defesa do controle estatal dos serviços públicos.





Professora Samara Mineiro (UP)

Criar Frentes Emergenciais de Trabalho, com contratação direta pelo Estado para obras de saneamento e urbanização em áreas vulneráveis.

Utilizar as frentes de trabalho como instrumento de combate ao desemprego.

Criar uma Renda Básica Permanente para famílias dentro dos critérios previstos no plano.

Criar um salário mínimo regional.

Rever benefícios e isenções concedidos a grandes empresas.

Priorizar trabalhadores e pequenos negócios nas políticas econômicas.

Ricardo Cappelli (PSB)

Criar programa de crédito produtivo orientado para micro, pequenos e médios empreendedores e MEIs.

Oferecer juros subvencionados, garantias facilitadas, educação financeira e assistência técnica.

Criar polos de inovação e desenvolvimento econômico nas Regiões Administrativas.

Oferecer infraestrutura compartilhada, incubação e qualificação.

Priorizar tecnologia, economia criativa, saúde, logística, agricultura, turismo, economia verde e indústria.

Integrar qualificação profissional, emprego e desenvolvimento territorial.

Aproximar universidades e centros de pesquisa do setor produtivo.

Utilizar compras públicas, regulação e simplificação administrativa para estimular a produção local.

Fortalecer a economia do cuidado para ampliar a participação das mulheres no trabalho e no empreendedorismo.

Rico Pinheiro (PRTB)