Candidatos apresentam propostas para a geração de empregos no DF
Agência Brasil
Candidatos apresentam propostas para a geração de empregos no DF

Os candidatos ao governo do Distrito Federal apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026, como manda a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de emprego.

O  iG analisou os planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no  DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as principais prioridades que cada um elencou para a área.

Celina Leão (PP)

  • Ampliar oportunidades de primeiro emprego e estágio.
  • Criar o programa Primeiro Sim, articulando escolas, Agências do Trabalhador e setor produtivo.
  • Criar o Trampo Novo, com cursos técnicos e profissionalizantes voltados às novas demandas da economia.
  • Oferecer orientação profissional, capacitação, mentorias e educação financeira.
  • Incentivar empreendedorismo e a formalização de pequenos negócios.
  • Ampliar oportunidades de trabalho e renda para mulheres e jovens.
  • Fortalecer as vocações econômicas das diferentes regiões do DF.

Expedito Mendonça (PCO)

  • Defender políticas voltadas aos trabalhadores e aos direitos trabalhistas.
  • Criticar benefícios e incentivos concedidos a grandes empresas.
  • Defender medidas econômicas voltadas aos trabalhadores, autônomos e pequenos empresários.
  • O plano não apresenta um programa específico de geração ou intermediação de empregos.

José Roberto Arruda (PSD)

  • Criar rede integrada de estágio, primeiro emprego, aprendizagem e capacitação tecnológica para jovens.
  • Criar o Selo Empresa Parceira para empresas que contratarem jovens.
  • Ampliar a educação profissional em parceria com Senai e Senac.
  • Criar o Passaporte Profissional, com formação voltada ao mercado.
  • Oferecer formação em inteligência artificial, programação, idiomas e economia digital.
  • Ampliar o microcrédito produtivo associado à qualificação e à intermediação de emprego.
  • Atrair empresas e investimentos para gerar empregos.
  • Transformar Brasília em polo de tecnologia e inovação, com geração de empregos qualificados.
  • Estimular a economia verde como fonte de negócios, empregos e renda.

Kiko Caputo (Novo)

  • Criar política de reinserção produtiva de trabalhadores com 50 anos ou mais.
  • Implantar a Jornada DF de Oportunidades, reunindo trabalho, qualificação, empreendedorismo e crédito.
  • Transformar as Agências do Trabalhador em Centros de Prosperidade e Oportunidades.
  • Criar uma Agência Virtual do Trabalhador.
  • Implantar plataforma digital de emprego e geração de renda.
  • Criar o Programa Distrital de Vivência Profissional.
  • Implantar o programa Meu Primeiro Emprego.
  • Integrar escolas, Sistema S, universidades e empresas para oferecer qualificação vinculada às demandas do mercado.
  • Modernizar o RenovaDF e a Fábrica Social.
  • Fortalecer cooperativas, associativismo e economia solidária.
  • Criar o Observatório do Trabalho, Emprego, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico.

Leandro Grass (PT)

  • Criar empregos de qualidade nas Regiões Administrativas.
  • Criar distritos de emprego em regiões de menor renda.
  • Incentivar empresas que contratem moradores das próprias regiões.
  • Aproximar emprego e moradia por meio do Sistema de Centralidades do PDOT.
  • Ampliar o apoio a pequenos negócios e ao empreendedorismo.
  • Ampliar o crédito produtivo orientado.
  • Vincular a qualificação profissional às demandas das empresas e às vocações econômicas de cada região.
  • Utilizar ciência, tecnologia e inovação para gerar empregos qualificados.
  • Fortalecer turismo, agricultura familiar, economia criativa e tecnologia como fontes de trabalho e renda.

Paula Belmonte (PSDB)

  • Integrar políticas de qualificação, emprego, empreendedorismo e geração de renda.
  • Apoiar micro e pequenos empreendedores, autônomos e negócios locais.
  • Ampliar acesso a crédito, qualificação e simplificação para pequenos negócios.
  • Desenvolver as vocações econômicas de cada região.
  • Atrair empresas e investimentos para gerar empregos.
  • Transformar Brasília em polo de tecnologia e inovação.
  • Investir na economia verde, reciclagem e economia circular como fontes de empregos e renda.
  • Aproximar a formação profissional das oportunidades reais de trabalho.
  • Fortalecer a formação técnica e profissional no ensino médio.

Professor Robson (PSTU)

  • Fim das terceirizações nos serviços públicos do Distrito Federal, como medida de combate à precarização das relações de trabalho.
  • Realização de concursos públicos para as áreas da saúde, com o objetivo de substituir a terceirização e ampliar o quadro de servidores.
  • Incorporação e efetivação dos contratos temporários da educação, saúde e demais órgãos do GDF para suprir a carência de profissionais.
  • Criação de uma empresa estatal de serviços gerais, com incorporação dos trabalhadores terceirizados à empresa pública e garantia de estabilidade.
  • Piso salarial de pelo menos o valor do salário mínimo calculado pelo Dieese, proposto em R$ 7.164,94 para os servidores do GDF.
  • Redução da jornada de trabalho dos servidores do GDF para 30 horas semanais, sem redução salarial.
  • Implementação das pautas de reivindicação das categorias de servidores públicos do Distrito Federal.
  • Revogação da reforma da Previdência promovida no DF.
  • Licença-paternidade de seis meses para servidores públicos do DF.
  • Cotas raciais nos concursos públicos do DF, com reserva de vagas proporcional à população negra.
  • Cota para pessoas trans nos concursos públicos do DF e na Universidade do Distrito Federal (UnDF).
  • Suspensão da política de isenções fiscais para grandes empresários, com auditoria das isenções concedidas e cobrança das consideradas irregulares.
  • Plano de obras públicas para acessibilidade, incluindo construção de rampas, pisos táteis, nivelamento e ampliação de calçadas, com potencial de contratação de trabalhadores pelo poder público.
  • Estatização do transporte coletivo, com defesa da gestão pública das empresas de ônibus e do metrô.
  • Reestatização da Neoenergia, sem indenização, como parte da defesa do controle estatal dos serviços públicos.


Professora Samara Mineiro (UP)

  • Criar Frentes Emergenciais de Trabalho, com contratação direta pelo Estado para obras de saneamento e urbanização em áreas vulneráveis.
  • Utilizar as frentes de trabalho como instrumento de combate ao desemprego.
  • Criar uma Renda Básica Permanente para famílias dentro dos critérios previstos no plano.
  • Criar um salário mínimo regional.
  • Rever benefícios e isenções concedidos a grandes empresas.
  • Priorizar trabalhadores e pequenos negócios nas políticas econômicas.

Ricardo Cappelli (PSB)

  • Criar programa de crédito produtivo orientado para micro, pequenos e médios empreendedores e MEIs.
  • Oferecer juros subvencionados, garantias facilitadas, educação financeira e assistência técnica.
  • Criar polos de inovação e desenvolvimento econômico nas Regiões Administrativas.
  • Oferecer infraestrutura compartilhada, incubação e qualificação.
  • Priorizar tecnologia, economia criativa, saúde, logística, agricultura, turismo, economia verde e indústria.
  • Integrar qualificação profissional, emprego e desenvolvimento territorial.
  • Aproximar universidades e centros de pesquisa do setor produtivo.
  • Utilizar compras públicas, regulação e simplificação administrativa para estimular a produção local.
  • Fortalecer a economia do cuidado para ampliar a participação das mulheres no trabalho e no empreendedorismo.

Rico Pinheiro (PRTB)

  • Simplificar e automatizar o licenciamento de atividades de baixo e médio risco.
  • Criar política de incentivos fiscais alinhada à reforma tributária.
  • Criar o Hub de Atração de Investimentos (DF Investment Agency).
  • Modernizar os polos econômicos das Regiões Administrativas.
  • Estimular a agroindustrialização da produção local.
  • Transformar Brasília em polo de agrotecnologia.
  • Qualificar jovens da periferia em programação, análise de dados e tecnologia.
  • Fortalecer economia criativa, audiovisual, artes, gastronomia e design como geradores de empregos.
  • Utilizar turismo de eventos, negócios, cultura e ecoturismo para gerar empregos.
  • Incentivar empresas que contratem e capacitem pessoas com deficiência.
  • Vincular programas sociais a cursos de qualificação e encaminhamento para vagas de emprego.
  • Criar crédito subsidiado e capacitação para mulheres chefes de família e vítimas de violência que queiram empreender.
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/2026-09-14/emprego--conheca-os-planos-dos-candidatos-ao-governo-do-df.html
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