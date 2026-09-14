Os candidatos ao governo do Distrito Federal apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026, como manda a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de emprego.
O iG analisou os planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as principais prioridades que cada um elencou para a área.
Celina Leão (PP)
- Ampliar oportunidades de primeiro emprego e estágio.
- Criar o programa Primeiro Sim, articulando escolas, Agências do Trabalhador e setor produtivo.
- Criar o Trampo Novo, com cursos técnicos e profissionalizantes voltados às novas demandas da economia.
- Oferecer orientação profissional, capacitação, mentorias e educação financeira.
- Incentivar empreendedorismo e a formalização de pequenos negócios.
- Ampliar oportunidades de trabalho e renda para mulheres e jovens.
- Fortalecer as vocações econômicas das diferentes regiões do DF.
Expedito Mendonça (PCO)
- Defender políticas voltadas aos trabalhadores e aos direitos trabalhistas.
- Criticar benefícios e incentivos concedidos a grandes empresas.
- Defender medidas econômicas voltadas aos trabalhadores, autônomos e pequenos empresários.
- O plano não apresenta um programa específico de geração ou intermediação de empregos.
José Roberto Arruda (PSD)
- Criar rede integrada de estágio, primeiro emprego, aprendizagem e capacitação tecnológica para jovens.
- Criar o Selo Empresa Parceira para empresas que contratarem jovens.
- Ampliar a educação profissional em parceria com Senai e Senac.
- Criar o Passaporte Profissional, com formação voltada ao mercado.
- Oferecer formação em inteligência artificial, programação, idiomas e economia digital.
- Ampliar o microcrédito produtivo associado à qualificação e à intermediação de emprego.
- Atrair empresas e investimentos para gerar empregos.
- Transformar Brasília em polo de tecnologia e inovação, com geração de empregos qualificados.
- Estimular a economia verde como fonte de negócios, empregos e renda.
Kiko Caputo (Novo)
- Criar política de reinserção produtiva de trabalhadores com 50 anos ou mais.
- Implantar a Jornada DF de Oportunidades, reunindo trabalho, qualificação, empreendedorismo e crédito.
- Transformar as Agências do Trabalhador em Centros de Prosperidade e Oportunidades.
- Criar uma Agência Virtual do Trabalhador.
- Implantar plataforma digital de emprego e geração de renda.
- Criar o Programa Distrital de Vivência Profissional.
- Implantar o programa Meu Primeiro Emprego.
- Integrar escolas, Sistema S, universidades e empresas para oferecer qualificação vinculada às demandas do mercado.
- Modernizar o RenovaDF e a Fábrica Social.
- Fortalecer cooperativas, associativismo e economia solidária.
- Criar o Observatório do Trabalho, Emprego, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico.
Leandro Grass (PT)
- Criar empregos de qualidade nas Regiões Administrativas.
- Criar distritos de emprego em regiões de menor renda.
- Incentivar empresas que contratem moradores das próprias regiões.
- Aproximar emprego e moradia por meio do Sistema de Centralidades do PDOT.
- Ampliar o apoio a pequenos negócios e ao empreendedorismo.
- Ampliar o crédito produtivo orientado.
- Vincular a qualificação profissional às demandas das empresas e às vocações econômicas de cada região.
- Utilizar ciência, tecnologia e inovação para gerar empregos qualificados.
- Fortalecer turismo, agricultura familiar, economia criativa e tecnologia como fontes de trabalho e renda.
Paula Belmonte (PSDB)
- Integrar políticas de qualificação, emprego, empreendedorismo e geração de renda.
- Apoiar micro e pequenos empreendedores, autônomos e negócios locais.
- Ampliar acesso a crédito, qualificação e simplificação para pequenos negócios.
- Desenvolver as vocações econômicas de cada região.
- Atrair empresas e investimentos para gerar empregos.
- Transformar Brasília em polo de tecnologia e inovação.
- Investir na economia verde, reciclagem e economia circular como fontes de empregos e renda.
- Aproximar a formação profissional das oportunidades reais de trabalho.
- Fortalecer a formação técnica e profissional no ensino médio.
Professor Robson (PSTU)
- Fim das terceirizações nos serviços públicos do Distrito Federal, como medida de combate à precarização das relações de trabalho.
- Realização de concursos públicos para as áreas da saúde, com o objetivo de substituir a terceirização e ampliar o quadro de servidores.
- Incorporação e efetivação dos contratos temporários da educação, saúde e demais órgãos do GDF para suprir a carência de profissionais.
- Criação de uma empresa estatal de serviços gerais, com incorporação dos trabalhadores terceirizados à empresa pública e garantia de estabilidade.
- Piso salarial de pelo menos o valor do salário mínimo calculado pelo Dieese, proposto em R$ 7.164,94 para os servidores do GDF.
- Redução da jornada de trabalho dos servidores do GDF para 30 horas semanais, sem redução salarial.
- Implementação das pautas de reivindicação das categorias de servidores públicos do Distrito Federal.
- Revogação da reforma da Previdência promovida no DF.
- Licença-paternidade de seis meses para servidores públicos do DF.
- Cotas raciais nos concursos públicos do DF, com reserva de vagas proporcional à população negra.
- Cota para pessoas trans nos concursos públicos do DF e na Universidade do Distrito Federal (UnDF).
- Suspensão da política de isenções fiscais para grandes empresários, com auditoria das isenções concedidas e cobrança das consideradas irregulares.
- Plano de obras públicas para acessibilidade, incluindo construção de rampas, pisos táteis, nivelamento e ampliação de calçadas, com potencial de contratação de trabalhadores pelo poder público.
- Estatização do transporte coletivo, com defesa da gestão pública das empresas de ônibus e do metrô.
- Reestatização da Neoenergia, sem indenização, como parte da defesa do controle estatal dos serviços públicos.
Professora Samara Mineiro (UP)
- Criar Frentes Emergenciais de Trabalho, com contratação direta pelo Estado para obras de saneamento e urbanização em áreas vulneráveis.
- Utilizar as frentes de trabalho como instrumento de combate ao desemprego.
- Criar uma Renda Básica Permanente para famílias dentro dos critérios previstos no plano.
- Criar um salário mínimo regional.
- Rever benefícios e isenções concedidos a grandes empresas.
- Priorizar trabalhadores e pequenos negócios nas políticas econômicas.
Ricardo Cappelli (PSB)
- Criar programa de crédito produtivo orientado para micro, pequenos e médios empreendedores e MEIs.
- Oferecer juros subvencionados, garantias facilitadas, educação financeira e assistência técnica.
- Criar polos de inovação e desenvolvimento econômico nas Regiões Administrativas.
- Oferecer infraestrutura compartilhada, incubação e qualificação.
- Priorizar tecnologia, economia criativa, saúde, logística, agricultura, turismo, economia verde e indústria.
- Integrar qualificação profissional, emprego e desenvolvimento territorial.
- Aproximar universidades e centros de pesquisa do setor produtivo.
- Utilizar compras públicas, regulação e simplificação administrativa para estimular a produção local.
- Fortalecer a economia do cuidado para ampliar a participação das mulheres no trabalho e no empreendedorismo.
Rico Pinheiro (PRTB)
- Simplificar e automatizar o licenciamento de atividades de baixo e médio risco.
- Criar política de incentivos fiscais alinhada à reforma tributária.
- Criar o Hub de Atração de Investimentos (DF Investment Agency).
- Modernizar os polos econômicos das Regiões Administrativas.
- Estimular a agroindustrialização da produção local.
- Transformar Brasília em polo de agrotecnologia.
- Qualificar jovens da periferia em programação, análise de dados e tecnologia.
- Fortalecer economia criativa, audiovisual, artes, gastronomia e design como geradores de empregos.
- Utilizar turismo de eventos, negócios, cultura e ecoturismo para gerar empregos.
- Incentivar empresas que contratem e capacitem pessoas com deficiência.
- Vincular programas sociais a cursos de qualificação e encaminhamento para vagas de emprego.
- Criar crédito subsidiado e capacitação para mulheres chefes de família e vítimas de violência que queiram empreender.