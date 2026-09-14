Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Agência Senado Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto para a presidência do Brasil e Flávio Bolsonaro (PL) tem 37% segundo a Pesquisa do BTG/Nexus. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (14).

Os números são do 1° turno. Lula aparece em primeiro, com 42% das intenções de voto, em seguida, aparece Flávio com 37% e, atrás deles, Augusto Cury (Avante) aparece com 6% das intenções de voto.

Os números são da pesquisa estimulada, quando são mostrados os nomes dos candidatos aos entrevistados.

Foram apresentados dois possíveis cenários aos entrevistados, um com o nome de Pablo Marçal (PRTB) e outro sem o candidato. Marçal está inelegível, mesmo assim registrou candidatura, e a Justiça Eleitoral ainda vai decidir se ele poderá participar da disputa.

Veja os números do 1º turno sem Pablo Marçal:

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 37%

Escritor Augusto Cury (Avante): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Branco/nulo/não vai votar: 4%

Indecisos: 2%

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) não pontuaram.

Com Pablo Marçal, os números são:

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Escritor Augusto Cury (Avante): 7%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Pablo Marçal (PRTB): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Branco/nulo/não vão votar: 3%

Indecisos: 2%

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) não pontuaram.

Já no cenário da pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, estes foram os números:

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Augusto Cury (Avante): 5%

Renan Santos (Missão): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Outros 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 4%

Indecisos: 10%

Segundo turno

Ainda no levantamento divulgado nesta segunda-feira (14), o presidente Lula aparece empatado tecnicamente em um possível cenário de segundo turno com Flávio Bolsonaro e Augusto Cury. Veja:

Lula x Flávio

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Nenhum/ Branco/Nulo: 6%

Indecisos: 1%

Lula x Cury

Lula (PT): 45%

Augusto Cury (Avante): 42%

Branco/nulo/não vai votar: 11%

Indecisos: 2%

Lula X Caiado

Lula (PT): 47%

Ronaldo Caiado (PSD): 41%

Branco/nulo/não vai votar: 11%

Indecisos: 1%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 48%

Renan Santos (Missão): 37%

Branco/nulo/não vai votar: 14%

Indecisos: 1%

Lula x Zema

Lula (PT): 49%

Romeu Zema (Novo): 38%

Branco/nulo/não vai votar: 11%

Indecisos: 1%

O levantamento da Nexus foi realizado entre os dias 11 e 13 de setembro. Foram ouvidos 2.003 eleitores, por telefone, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04076/2026.



