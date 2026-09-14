O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto para a presidência do Brasil e Flávio Bolsonaro (PL) tem 37% segundo a Pesquisa do BTG/Nexus. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (14).
Os números são do 1° turno. Lula aparece em primeiro, com 42% das intenções de voto, em seguida, aparece Flávio com 37% e, atrás deles, Augusto Cury (Avante) aparece com 6% das intenções de voto.
Os números são da pesquisa estimulada, quando são mostrados os nomes dos candidatos aos entrevistados.
Foram apresentados dois possíveis cenários aos entrevistados, um com o nome de Pablo Marçal (PRTB) e outro sem o candidato. Marçal está inelegível, mesmo assim registrou candidatura, e a Justiça Eleitoral ainda vai decidir se ele poderá participar da disputa.
Veja os números do 1º turno sem Pablo Marçal:
- Lula (PT): 42%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Branco/nulo/não vai votar: 4%
- Indecisos: 2%
Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) não pontuaram.
Com Pablo Marçal, os números são:
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 7%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Pablo Marçal (PRTB): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Branco/nulo/não vão votar: 3%
- Indecisos: 2%
Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) não pontuaram.
Já no cenário da pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, estes foram os números:
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Augusto Cury (Avante): 5%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Outros 2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 4%
- Indecisos: 10%
Segundo turno
Ainda no levantamento divulgado nesta segunda-feira (14), o presidente Lula aparece empatado tecnicamente em um possível cenário de segundo turno com Flávio Bolsonaro e Augusto Cury. Veja:
Lula x Flávio
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Nenhum/ Branco/Nulo: 6%
- Indecisos: 1%
Lula x Cury
- Lula (PT): 45%
- Augusto Cury (Avante): 42%
- Branco/nulo/não vai votar: 11%
- Indecisos: 2%
Lula X Caiado
- Lula (PT): 47%
- Ronaldo Caiado (PSD): 41%
- Branco/nulo/não vai votar: 11%
- Indecisos: 1%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 48%
- Renan Santos (Missão): 37%
- Branco/nulo/não vai votar: 14%
- Indecisos: 1%
Lula x Zema
- Lula (PT): 49%
- Romeu Zema (Novo): 38%
- Branco/nulo/não vai votar: 11%
- Indecisos: 1%
O levantamento da Nexus foi realizado entre os dias 11 e 13 de setembro. Foram ouvidos 2.003 eleitores, por telefone, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04076/2026.