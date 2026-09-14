Reprodução Para ficar de olho: 5 assuntos que podem bombar nesta segunda

Debate paralelo entre candidatos à Presidência, novos capítulos do caso Daniel Vorcaro, prazo importante do calendário eleitoral, buscas após as fortes chuvas em São Paulo e o fechamento da rodada do Brasileirão estão entre os assuntos para acompanhar nesta segunda-feira (14).

O iG separou cinco temas que podem ganhar força ao longo do dia.

1. Presidenciáveis fazem debate paralelo

Candidatos à Presidência participam nesta segunda de um debate organizado pela MathiasTV, às 21h. O encontro surgiu depois que o debate do pool Momento da Decisão foi cancelado pela falta de confirmação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) confirmaram presença. Augusto Cury (Avante) ainda não havia confirmado participação até a noite deste domingo. Caiado recebeu alta hospitalar após tratar uma pneumonia e afirmou que estará no encontro.

2. Celular de Vorcaro pode trazer novos capítulos no STF

O caso envolvendo Daniel Vorcaro entra nesta segunda em uma fase decisiva. Cristiano Zanin determinou que a Polícia Federal entregasse até as 23h deste domingo (13) uma cópia integral dos dados extraídos do celular do ex-controlador do Banco Master. Gilmar Mendes também pediu acesso ao material.

A expectativa é que os dados sejam analisados pelos gabinetes antes da sessão extraordinária de terça-feira (15), quando o STF vai discutir se abre uma investigação envolvendo Alexandre de Moraes e Vorcaro. Novos pedidos e manifestações dos ministros podem surgir ao longo desta segunda.

3. Prazo termina para substituição de candidatos

Esta segunda também marca uma data importante do calendário das Eleições 2026. Termina o prazo geral para partidos e federações pedirem a substituição de candidatos, salvo casos de falecimento.

Até esta segunda, os pedidos de registro de candidatura, inclusive os contestados e seus recursos, também devem ter sido julgados pelas instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral. A votação do primeiro turno será realizada em 4 de outubro.

4. Buscas continuam e São Paulo segue sob risco de chuva

As consequências dos temporais devem continuar mobilizando equipes de resgate em São Paulo. Até a noite deste domingo, um homem seguia desaparecido após ser arrastado pela correnteza em Jandira, na Grande São Paulo. Outro homem levado pelas águas foi encontrado morto em Barueri.

O tempo continua preocupando. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta para chuva intensa nesta segunda, com risco de alagamentos, quedas de árvores e falta de energia. A previsão aponta continuidade das pancadas e temperaturas baixas na capital paulista.

5. Bahia e Remo fecham rodada do Brasileirão

Bahia e Remo encerram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Bahia começa a rodada na quinta colocação, com 43 pontos, e tenta ampliar uma sequência de dez partidas sem perder na Série A. O Remo vive situação oposta: ocupa a vice-lanterna, com 23 pontos, e não vence como visitante há quase quatro meses.