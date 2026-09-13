Reprodução Redes Sociais O deputado federal americano Tom Tiffany precisou nadar para escapar de um avião que fez um pouso de emergência em um lago

O deputado federal americano Tom Tiffany precisou nadar para escapar de um avião que fez um pouso de emergência em um lago na noite de sábado (12), em Wisconsin, nos Estados Unidos . A aeronave perdeu potência enquanto se aproximava do Aeroporto Wausau Downtown e acabou na água.

Segundo informações da Associated Press (AP), Tiffany e o piloto conseguiram sair do avião antes que a aeronave afundasse completamente. Os dois foram levados para um hospital e tiveram apenas ferimentos leves.

Avião perdeu potência durante aproximação

Tiffany contou que voltava de um jantar do Partido Republicano no Condado de La Crosse quando o avião apresentou problemas.

A aeronave, um monomotor Bonanza com capacidade para quatro pessoas, perdeu potência durante a aproximação do aeroporto. Diante da situação, o piloto realizou um pouso de emergência no Lago Wausau.

Com a aterrissagem, os dois ocupantes foram parar na água.

Tripulação nadou até a margem

Depois do pouso, Tiffany e o piloto acionaram o serviço de emergência. Enquanto aguardavam o resgate, perceberam que o avião começava a afundar.

O deputado relatou que os dois deixaram a aeronave e nadaram até uma área mais rasa do lago. Eles permaneceram no local até a chegada das equipes de resgate, que se aproximaram de barco.

Após serem retirados da água, os dois foram encaminhados para um hospital da região. Os ferimentos foram considerados leves.

Tiffany disputa governo de Wisconsin

Tom Tiffany é deputado federal pelo Partido Republicano e atualmente concorre ao cargo de governador de Wisconsin. A campanha dele conta com o apoio do presidente Donald Trump.

Apesar do acidente, Tiffany e o piloto sobreviveram ao pouso de emergência e foram liberados após receber atendimento médico.