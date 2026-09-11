Reprodução/Dudalina Loja da Dudalina no Shopping Campo Grande

A Justiça condenou o Grupo Veste, dono da marca Dudalina, ao pagamento de R$ 36,6 mil de indenização a uma ex-funcionária negra que relatou ter sofrido discriminação racial e assédio no trabalho.

A mulher, de 30 anos, trabalhou por um mês e 27 dias em uma loja da marca no Shopping Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Ela atuava no estoque e afirmou que recebia tratamento diferente desde o começo do trabalho, em setembro de 2025.

Segundo o relato, a gerente fazia críticas frequentes ao cabelo e às roupas da funcionária. Em uma das situações, teria dito que ela não se encaixava no "padrão Dudalina".

A ex-funcionária também afirmou que era orientada a não usar o cabelo solto. Além disso, disse que deveria ficar durante todo o expediente no andar de cima da loja, dentro da sala de estoque, sem circular pela área onde os clientes eram atendidos, e só poderia entrar e sair do shopping pela porta dos fundos.

A mulher afirmou que se sentiu humilhada com o tratamento e decidiu deixar o emprego. À Justiça, disse que pediu para sair como forma de "preservar a saúde mental e a dignidade".

Houve uma segregação que não mais cabe na sociedade atual. João Gabriel Silva, advogado que representa a ex-funcionária.





Condenação

Durante o processo, o Grupo Veste afirmou que possui um código de ética e um canal confidencial para que funcionários façam denúncias ou reclamações. A empresa argumentou que a ex-funcionária não havia usado esses canais para relatar os problemas e ainda classificou as acusações como "falaciosas e maldosas".

O relator, desembargador Nicanor de Araújo Lima, afirmou que uma testemunha confirmou de forma detalhada o tratamento diferente recebido pela funcionária.

Com isso, o TRT-24 manteve a condenação em segunda instância do Grupo Veste ao pagamento de R$ 36,6 mil de indenização à ex-funcionária.





O iG procurou o Grupo Veste e o Shopping Campo Grande para ouvir seus posicionamentos sobre o caso, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.