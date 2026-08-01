Reprodução/X Obra embargada desaba e mata 4 no Espirito Santo

Quatro homens morreram soterrados após um barranco ceder durante uma obra de ampliação no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, no Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (31). A construção estava embargada havia cerca de um ano, mas os trabalhos foram retomados. O deslizamento ainda atingiu imóveis vizinhos e deixou uma família desalojada.

A Defesa Civil interditou a distribuidora de bebidas onde a obra era realizada, um galpão anexo e uma residência. Os moradores foram acolhidos por parentes, enquanto técnicos acompanham possíveis deslocamentos do terreno. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e quem autorizou a continuidade do serviço apesar da ordem de paralisação.

As vítimas foram identificadas como Vanderson Santana, proprietário da distribuidora, e os trabalhadores Ruan Moreira da Luz, Ronival Moreira de Jesus e Valdomiro Moreira de Jesus. Os três operários eram da mesma família.

O deslizamento ocorreu por volta das 14h30, no horário de Brasília. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência participaram do resgate. A quarta vítima foi encontrada às 19h31.

A Polícia Científica realizou a perícia no local. O caso será apurado pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho.

Moradores temiam escavação havia meses

Lucas Dias morava no térreo da residência interditada com os pais. A irmã ocupava o segundo andar e estava dentro do imóvel quando o barranco cedeu. Ele trabalhava no momento do acidente.

“Estamos praticamente sem teto”, afirmou à TV Gazeta. Segundo Lucas, o imóvel é a única casa da família e foi construído pelo pai, que vive no bairro há mais de 43 anos.

Os moradores disseram que alertavam havia meses para os riscos da escavação ao lado da residência. Os serviços chegaram a ficar parados por quase um ano, mas foram retomados durante a ampliação da distribuidora.

Um equipamento foi instalado pela Defesa Civil para identificar alterações no terreno. A liberação dos imóveis dependerá dos resultados desse acompanhamento e de novas avaliações técnicas.

Construção descumpria exigências de segurança

A Prefeitura de Cariacica informou que a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente havia embargado a construção após fiscais identificarem irregularidades graves e falta de condições mínimas de segurança.

O subsecretário municipal de Defesa Civil, Jonathan Jantorno, afirmou que a escavação irregular provocou o deslizamento e comprometeu as edificações localizadas atrás e acima da distribuidora.

Uma câmera de segurança registrou o instante em que o barranco cedeu. A investigação deverá apurar quem executava os trabalhos, como os operários foram contratados e quem responde pela retomada da construção.