Raphael Bezerra Sol e calor

O fim de semana será de tempo bastante diferente entre as regiões do Brasil. Enquanto cidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem enfrentar calor próximo ou acima dos 35°C, áreas do Sul e do Sudeste terão chuva, tempestades e queda nas temperaturas neste sábado (12) e domingo (13).

O principal destaque é a atuação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, próximo à costa da Região Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema ajuda a organizar um canal de umidade que mantém as condições para chuva em partes do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul durante o fim de semana.

Ao mesmo tempo, o tempo permanece mais seco e quente em áreas do Norte e Nordeste. No domingo, Teresina pode chegar aos 39°C, enquanto Palmas também pode registrar a mesma marca.

Calor ganha força no Norte

Na Região Norte, o fim de semana terá uma divisão clara entre áreas de chuva e locais onde o sol e o calor predominam.

Neste sábado, há previsão de chuva forte com trovoadas no Amazonas, Rondônia e Acre. O Inmet mantém aviso de perigo potencial para chuvas intensas em áreas do Amazonas e de Rondônia.

Por outro lado, Pará e Tocantins terão áreas de tempo mais firme e quente. Em Palmas, a máxima pode chegar a 37°C no sábado e 38°C no domingo. Porto Velho também pode atingir 38°C neste sábado.

No domingo, as pancadas ficam mais concentradas no Amazonas e no Acre, enquanto partes do Pará e do Tocantins terão predomínio de sol.

Nordeste terá calor de quase 40°C

O calor será um dos principais destaques do fim de semana no Nordeste.

Neste sábado, a máxima entre as capitais chega a 39°C em Teresina, enquanto Salvador e Maceió começam o dia com mínima de 22°C. Também há previsão de chuva isolada no litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte.

No domingo, o calor aumenta principalmente no interior. Piauí, Maranhão e áreas do Ceará terão bastante sol e temperaturas elevadas.

Teresina pode novamente chegar aos 39°C, enquanto Fortaleza e Natal devem ter máximas de aproximadamente 32°C.

Apesar do calor, há atenção para a baixa umidade do ar no sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia.

Centro-Oeste tem contraste entre calor e temporais

O Centro-Oeste também terá um fim de semana de contrastes.

Neste sábado, o Mato Grosso do Sul e áreas de Mato Grosso terão chuva forte, trovoadas e risco de tempestades. O Inmet emitiu aviso laranja para o sul e sudeste de Mato Grosso do Sul.

Enquanto isso, o calor continua intenso em Mato Grosso. Cuiabá pode chegar aos 40°C neste sábado, uma das maiores temperaturas previstas entre as capitais brasileiras.

No domingo, entretanto, o cenário muda principalmente no Mato Grosso do Sul. A temperatura cai, e Campo Grande deve variar entre 18°C e 26°C. Goiânia ainda terá calor, com máxima prevista de 35°C.

Sudeste terá chuva e queda de temperatura

No Sudeste, o fim de semana será marcado pela chegada de uma mudança no tempo.

Neste sábado, há previsão de chuvas e trovoadas em grande parte de São Paulo, além de pancadas em áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O Inmet colocou partes de São Paulo em aviso laranja para tempestades, incluindo áreas do litoral.

Minas Gerais ainda terá áreas de calor. Belo Horizonte pode chegar aos 34°C neste sábado.

No domingo, a temperatura diminui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, a previsão indica variação entre 14°C e 17°C. No Rio, os termômetros ficam entre 20°C e 24°C.

Já Belo Horizonte continua mais quente, com máxima de 31°C.

São Paulo deve ter fim de semana chuvoso

A chuva merece atenção especial no estado de São Paulo. Além da possibilidade de temporais, a previsão aponta acumulados elevados entre sexta-feira (11) e segunda-feira (14), principalmente na divisa entre São Paulo e Paraná, onde alguns pontos podem receber entre 150 mm e 200 mm.

A previsão reforça a necessidade de atenção em áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e rajadas de vento.

Sul terá frio, chuva e vento

A Região Sul será a mais afetada pela atuação do ciclone extratropical.

Neste sábado, o Paraná concentra as condições mais preocupantes, com chuva e trovoadas principalmente no norte, noroeste e leste do estado. Há aviso laranja para tempestades nessas áreas.

Também existe possibilidade de ventos intensos no litoral de Santa Catarina e no litoral sul do Paraná.

Ao mesmo tempo, uma massa de ar frio avança pela região e derruba as temperaturas.

No sábado, as máximas ficam em apenas 18°C em Curitiba e Porto Alegre, enquanto Florianópolis chega a 21°C.

No domingo, o frio aumenta. Curitiba pode ter máxima de apenas 13°C, Florianópolis chega a 18°C e Porto Alegre começa o dia com mínima de 11°C.

O que explica tanta diferença?

A mudança acontece por causa do encontro de sistemas atmosféricos diferentes.

O ciclone extratropical atua próximo à costa da Região Sul e se desloca rapidamente para o oceano. Mesmo assim, ele ajuda a organizar uma frente fria e um corredor de umidade sobre o país.

Com isso, o ar quente e úmido favorece a formação de nuvens carregadas, chuva forte, raios e rajadas de vento em partes do Centro-Sul.

Na sequência, o ar frio avança e provoca a queda das temperaturas principalmente no Sul e em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Fim de semana terá dois extremos

A previsão mostra um Brasil dividido neste fim de semana: calor próximo dos 40°C no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto o avanço de uma massa de ar frio deixa o Sul e parte do Sudeste com temperaturas bem mais baixas.

A combinação de calor, umidade e sistemas de baixa pressão também aumenta o risco de temporais em diferentes pontos do Centro-Sul. Por isso, a recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos, principalmente nas áreas sob alerta para tempestades.