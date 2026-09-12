Reprodução Instagram/@potus + Reprodução/Facebook Casa de infância de Donald Trump

A casa onde Donald Trump passou os primeiros anos da infância em Nova York, nos Estados Unidos, foi vendida por US$ 1,93 milhão, valor equivalente a cerca de R$ 10 milhões. A residência fica no número 85-15 da Wareham Place, em Jamaica Estates, no bairro residencial do Queens, e recebeu uma reforma completa antes de voltar ao mercado imobiliário. A confirmação da transação foi divulgada pelo corretor Joe Zhu, da corretora RE/MAX Edge, responsável pela negociação.

Divulgação/RE/MAX Edge Reforma na casa de infância de Donald Trump





A venda ocorreu depois de uma mudança radical na situação da propriedade. O incorporador Tommy Lin comprou a casa em 2025 por US$ 835 mil, cerca de R$ 4,2 milhões, quando o imóvel estava vazio havia anos. À época, a casa possuía graves problemas provocados pela falta de manutenção, incluindo um cano rompido que causou camadas permanentes de mofo no interior. Ademais, durante o período de abandono, uma colônia de gatos ferais chegou a ocupar o local.

Não havia água na casa, nem eletricidade. Não era habitável. A única razão pela qual aceitei esse projeto foi porque é a casa de infância de Trump. Tommy Lin, incorporador que reformou a casa (ao Mansion Global)

















Reprodução Wikimedia Commons/Gage Skidmore O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump





Lin gastou mais de US$ 500 mil, aproximadamente R$ 2,5 milhões, e levou oito meses para refazer toda a residência. A obra preservou a aparência Tudor da fachada, construída com tijolos e estuque, mas reformulou todo o interior. A casa também ganhou uma cozinha equipada, pisos de madeira em padrão espinha de peixe e dois banheiros de luxo, com acabamento semelhante a spas.

Casa foi construída pelo pai de Trump

Divulgação/RE/MAX Edge Reforma na casa de infância de Donald Trump





Fred Trump, pai do atual presidente dos Estados Unidos e também empresário do setor imobiliário, construiu a residência em 1940. Donald Trump viveu ali até os quatro anos de idade, quando a família se mudou para uma casa maior no mesmo bairro. Atualmente, o imóvel possui cerca de 288 metros quadrados, cinco quartos e quatro banheiros. O anúncio também citava garagem, lareira, ar-condicionado central, área externa privativa e espaços de armazenamento.

Divulgação/RE/MAX Edge Reforma na casa de infância de Donald Trump





Depois da reforma, a residência retornou ao mercado inicialmente por US$ 2,3 milhões, algo próximo dos R$ 12 milhões. Em junho, no entanto, a RE/MAX Edge colocou a propriedade à venda por pouco menos de US$ 2 milhões.

Divulgação/RE/MAX Edge Reforma na casa de infância de Donald Trump





De olho na oportunidade, um comprador entrou em fase de negociação e contrato logo no mês seguinte. O fechamento por US$ 1,93 milhão ficou aproximadamente US$ 70 mil abaixo do último preço pedido. O corretor Joe Zhu contou ao New York Post que a ligação com Trump atraiu interessados, que viam na casa um valor histórico que ultrapassava suas características imobiliárias.



