Reprodução/Youtube/TVLIDE Ex-banqueiro Daniel Vorcaro está preso desde março e teve segunda delação rejeitada pela PF e PGR

Mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro mostram como ele organizava festas privadas e articulava a presença de convidados considerados estratégicos. As conversas, reveladas pela Revista Piauí, fazem parte do material analisado pela Polícia Federal e detalham os bastidores de um evento de Halloween realizado em São Paulo, em outubro de 2023.

A festa ocorreu em 31 de outubro daquele ano, no Madame Underground Club, conhecido como Madame Satã, na Bela Vista, região central da capital paulista. Segundo a reportagem, a organização envolveu o então deputado Fábio Faria, responsável por fazer alguns dos convites, e o produtor Tiago Polo, que ficou encarregado de recrutar mulheres para o evento.

As mensagens mostram que Vorcaro tinha preocupação com quem estaria na festa e também com a possibilidade de que informações sobre o encontro fossem divulgadas. Em uma das conversas, o empresário afirmou: “Se vazar, eu tô morto” e disse ter contratado uma equipe para controlar a situação.

Políticos estavam entre os convidados cogitados

Em 24 de outubro de 2023, Fábio Faria enviou uma mensagem a Vorcaro dizendo que Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco estavam confirmados para a festa. Ele também afirmou que havia convidado o então ministro Dias Toffoli.

Na sequência, Faria perguntou sobre a presença das chamadas “suíças”, termo usado nas conversas para se referir às mulheres que participariam do evento. Vorcaro respondeu que elas estariam presentes.

As mensagens também mostram que os dois discutiam outros possíveis convidados. Em determinado momento, Faria pergunta se “Wesley” poderia participar por meio de “MV”. A identidade dessas pessoas não foi confirmada. A Piauí relata que a PF levantou hipóteses sobre quem seriam os nomes mencionados, mas os citados negaram participação.

Alcolumbre, Pacheco e Toffoli também negaram ter comparecido à festa. A assessoria de Alcolumbre informou que ele estava em Brasília na data. Pacheco afirmou que presidia uma sessão do Senado naquele dia. Os dois, segundo seus escritórios, chegaram a jantar juntos na capital federal.

Fábio Faria declarou à revista que sua participação se limitou ao envio de convites.

Celulares foram proibidos na entrada

Outro ponto que aparece nas mensagens é a preocupação de Vorcaro com registros do evento. O empresário determinou que os telefones fossem recolhidos na entrada.

Em uma conversa, Faria pergunta sobre a segurança dentro do local, enquanto Vorcaro responde que os celulares ficariam na porta. A preocupação com possíveis vazamentos também aparece em outras mensagens trocadas antes da festa.

O endereço do evento foi mantido em sigilo até o dia da realização. Inicialmente, Vorcaro informou apenas que a festa seria próxima ao hotel Rosewood. Depois, encaminhou o endereço do Madame Satã, na Rua Conselheiro Ramalho, na Bela Vista.

Segundo a reportagem da Piauí, o evento teve decoração temática, comida e bebida à vontade e apresentações de DJs. Uma convidada publicou posteriormente um vídeo da festa no TikTok. Ao perceber a publicação, Vorcaro pediu que o conteúdo fosse retirado do ar. O vídeo acabou apagado.

Agências foram procuradas para levar modelos

As conversas também revelam uma estratégia para selecionar as mulheres convidadas. De acordo com a Piauí, Tiago Polo afirmou ter feito contato com diferentes agências de modelos, entre elas Mega, Ford e Joy.

Vorcaro demonstrava preferência por mulheres mais jovens e discutia com Faria a proporção de brasileiras e estrangeiras no evento. Em determinado momento, o empresário afirmou que queria “só menina nova” e que parte delas seria de fora do Brasil.

No entanto, as agências citadas pela revista negaram ter enviado modelos para a festa. Representantes da Mega, Joy e Ford disseram não ter trabalhado com o evento ou autorizado a participação de modelos.

O empresário Felipe Nisti, da Allure, também negou ter enviado modelos ou ter qualquer sociedade secreta com Vorcaro. Tiago Polo não respondeu aos questionamentos da revista.

Vorcaro dizia temer que festa vazasse

A preocupação com a exposição pública aparece de forma recorrente nas mensagens. Em uma delas, Vorcaro afirmou que a festa não seria uma “festa de putaria” e procurou apresentá-la como um encontro relacionado ao banco e a seus parceiros.

A reportagem da Piauí relata que a organização envolvia uma seleção específica de mulheres e que o produtor Tiago Polo tinha como uma de suas atividades justamente o recrutamento de mulheres para eventos privados.

Um amigo de Vorcaro ouvido pela revista afirmou que algumas festas organizadas pelo empresário reuniam muitas mulheres e que, em determinadas situações, relacionamentos poderiam continuar depois dos eventos. A publicação não relata ter presenciado atividade sexual na festa de Halloween de 2023.





Investigação também cita outros episódios

O material relacionado às festas aparece em um contexto mais amplo de investigação sobre as relações e atividades de Vorcaro. A PF apura diferentes aspectos de sua atuação e de seus contatos com pessoas dos setores político, empresarial e financeiro.

A Piauí também relata que Vorcaro manteve contato com Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, investigado por suspeitas relacionadas a ameaças e serviços de segurança. Em março de 2026, Vorcaro teria enviado a ele uma publicação sobre a festa de Halloween e pedido que o conteúdo fosse derrubado.

Sicário estava preso em uma unidade da Polícia Federal em Belo Horizonte quando tentou suicídio em 4 de março de 2026. Ele morreu dois dias depois no Hospital João XXIII.

A existência das mensagens e os relatos sobre a organização da festa não significam, por si só, que os envolvidos tenham cometido crimes. Eventuais responsabilidades dependem da conclusão das investigações e das decisões das autoridades competentes.