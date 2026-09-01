Lourival Ribeiro/SBT e Rogerio Pallatta/SBT Fábio Faria

Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro (PL), aparece no relatório da Polícia Federal (PF) como responsável por aproximar Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo as mensagens encontradas no celular de Vorcaro, Faria repassou ao banqueiro o contato de Moraes no fim de 2023 e, nos meses seguintes, ajudou a organizar encontros entre os dois. A PF identificou ao menos seis reuniões entre o ministro e o empresário.

Faria tem 49 anos, nasceu em Natal (RN) e é filho do ex-governador e ex-deputado federal Robinson Faria. Formado em Administração, foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte por quatro mandatos, de 2007 a 2023. Em junho de 2020, deixou temporariamente a Câmara para assumir o Ministério das Comunicações, cargo que ocupou até o fim do governo Bolsonaro.

Aproximação com Moraes e conversas

As primeiras mensagens que colocam Faria no centro da relação com Vorcaro são de dezembro de 2023.

No dia 26 daquele mês, Faria enviou a Vorcaro o contato identificado como “Alexandre de Moraes BRASILIA”. No dia seguinte, os dois conversaram sobre um almoço que Moraes poderia fazer em Campos do Jordão (SP).

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A partir daí, Faria continuou aparecendo nas conversas relacionadas aos encontros. Em uma delas, informou a Vorcaro que Moraes havia confirmado um jantar entre os três casais. Em outra, tratou do local de uma reunião para repassar a informação ao ministro.

O relatório da PF aponta pelo menos seis encontros entre Moraes e Vorcaro. O primeiro teria ocorrido em fevereiro de 2024, na casa de Faria, com a participação das mulheres dos três. Também há referências a encontros em julho e novembro de 2024 e em fevereiro, março e abril de 2025.

O nome do ex-ministro surge ainda em mensagns relacionadas ao contrato firmado entre o Banco Master e o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro.

Em uma conversa de março de 2024, Faria escreveu a Vorcaro: “O careca não pode atrasar”. Segundo a PF, a mensagem se referia ao pagamento previsto no contrato com o escritório.

Logo depois, Vorcaro determinou a um executivo do banco que o pagamento fosse realizado.

O contrato, no valor de cerca de R$ 130 milhões, vigorou entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. A PF também encontrou metadados indicando que Moraes fez alterações em uma minuta do documento antes da assinatura.

Quem é Fábio Faria

Faria entrou na política em 2006, quando foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Exerceu quatro mandatos consecutivos e ocupou posições na Mesa Diretora da Câmara.

Em 2020, assumiu o Ministério das Comunicações. Segundo registro oficial da Câmara, licenciou-se do mandato a partir de 17 de junho daquele ano e reassumiu a cadeira em dezembro de 2022.

Faria também é conhecido por sua ligação com a família de Silvio Santos. Ele é casado com Patrícia Abravanel, filha do apresentador e empresário.

Depois de deixar o governo Bolsonaro, Faria passou a atuar no setor privado.

Faria afirmou que sua relação com Vorcaro era anterior aos episódios revelados no relatório da PF.

Sobre o escritório de Viviane Barci de Moraes, disse que apenas indicou a banca ao empresário depois de ser procurado para uma recomendação jurídica. Ele nega ter participado das negociações do contrato ou ter conhecimento dos valores envolvidos.

O ex-ministro também não afirma ter cometido irregularidades nas articulações para aproximar Vorcaro e Moraes.

As mensagens integram o material analisado pela Polícia Federal e, isoladamente, não representam uma acusação formal ou uma condenação contra Faria.