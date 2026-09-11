Reprodução Registro do tornado passando por Pedro Osório (RS)

Esta sexta-feira (11) amanhece sob um alerta de formação de ciclone e risco de tornado para o Centro-Sul do país. As informações são dos meteorologistas da Metsul.

Segundo os especialistas, a previsão indica um tempo severo no Sul, Centro-Oeste e Sudeste, após uma área de baixa pressão se deslocar do Paraguai e da Argentina.

Esse sistema dá início ao processo de formação de um ciclone e reforça ainda mais as instabilidades no país. Sendo assim, há chances de uma série de tempestades com a formação de uma linha de instabilidade.

Ainda de acordo com a Metsul, a previsão indica chuva em diferentes pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Além disso, isoladamente, alguns temporais podem ser mais intensos, com risco de granizo de variado tamanho e vendavais, com rajadas de vento superiores a 100 km/h.

Os meteorologistas também informaram que os estados de Santa Catarina e Paraná têm um risco ainda maior, com um potencial alto para tempestades severas e supercélulas que podem trazer fenômenos isolados graves de vento, como tornados e microexplosões.

Isso acontece porque uma corrente de jato em baixos níveis deve atuar com grande intensidade nos territórios catarinense e paranaense. Esse sistema é um dos ingredientes atmosféricos que pode aumentar significativamente o potencial para formação de tornados, conforme informou a Metsul.

Os especialistas ainda explicam que o fluxo de vento intenso próximo à superfície transporta ar quente e úmido. Ao mesmo tempo, ele aumenta a diferença de velocidade e direção dos ventos com a altura, o que cria um forte cisalhamento vertical do vento. Essa organização, junto com tempestades, é o que causa tornados.

As condições devem causar transtornos e podem afetar o transporte aéreo.

Ciclone

Um ciclone deve se formar próximo à costa gaúcha, trazendo um vento forte e intenso para boa parte do Rio Grande do Sul.

O fenômeno deve atingir as áreas da Lagoa dos Patos e entorno, Porto Alegre, Sul da Região Metropolitana e nos litorais Médio e Norte (Mostardas a Torres).

De acordo com a Metsul, a previsão indica rajadas de vento de 60 km/h a 90 km/h, podendo superar os 100 km/h em alguns pontos.

Este pico de vento está previsto para o final da tarde desta sexta-feira, antes da ventania associada ao ciclone se deslocar para o mar.

Chuva excessiva

Também há alerta para chuva excessiva neste final de semana. Segundo os meteorologistas da Metsul, a instabilidade deve atingir parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

No estado gaúcho e catarinense, a chuva mais volumosa se concentra nesta sexta. No Paraná e São Paulo, a instabilidade forte segue durante o fim de semana.

Os maiores acumulados, de acordo com a Metsul, são esperados no norte gaúcho, em Santa Catarina, no Paraná e no Vale do Ribeira, em São Paulo.

Os volumes de acumulados devem superar a marca de 100 mm, com a possibilidade ainda de chegar entre 150 mm e 200 mm em alguns pontos.

A chuva ainda pode ser forte a torrencial, trazendo entre 50 mm e 100 mm em poucas horas. O número aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, inundações e cheias de rios.

Além disso, também há a possibilidade de deslizamentos de terra, quedas de barreiras e bloqueios de rodovias.



