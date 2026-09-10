Foto: CBM-GO/Divulgação Animal estava em boas condições de saúde e deverá retornar para natureza

Uma sucuri-verde de 3,5 metros foi resgatada do quintal de uma casa em Itumbiara (GO), na manhã desta quinta-feira (10), após se alimentar de uma galinha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel fica próximo a uma, ambiente favorável à presença da espécie. Ninguém ficou ferido, e a serpente apresentava boas condições de saúde.

♬ som original - iG @portal_ig Uma sucuri-verde de 3,5 metros foi resgatada do quintal de uma casa em Itumbiara (GO), na manhã desta quinta-feira (10), após se alimentar de uma galinha. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel fica próximo a uma área alagada, ambiente favorável à presença da espécie. Ninguém ficou ferido e a serpente, que estava em boas condições de saúde, deverá ser devolvida à natureza. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o canal do WhatsApp no link da bio 📲 📷 CBM GO #iG

Apesar de não ter atacado nenhuma pessoa, a sucuri se alimentou de uma galinha pertencente à criação da moradora. Para o resgate, foi necessário uso de equipamentos especiais para manejo e proteção. A identidade dos residentes não foi divulgada.

A serpente era da espécie(Eunectes Murinus) e deverá ser retornada à natureza o quanto antes, conforme procedimentos ambientais para a situação.





Sucuri-verde habita áreas semiaquáticas

É comum que a sucuri-verde apareça enquanto tenta capturar animais e alimento, sobretudo em locais que possuem áreas aquáticas. Isso porque a cobra é semiaquática e pode ocorrer no Cerrado, incluindo Goiás, conforme levantamento do Ministério do Meio Ambiente.

O principal motivo para a aparição é a soma de fatores do ambiente, com água e abrigo ideal para a cobra, além das galinhas, que são aves compatíveis com a dieta da sucuri.

Apesar de não ser venenosa, a sucuri pode atacar com mordidas e causar ferimentos graves em humanos. O Corpo de Bombeiros orienta que, apesar de não ser um animal venenoso, possui muita força, sendo importante manter distância e acionar as equipes de resgate.