Divulgação Polícia Militar Ambiental Onça-parda é resgatada após entrar em residência em Dois Córregos

Uma onça-parda adulta mobilizou equipes de resgate na noite desta terça-feira (08) após aparecer no quintal de uma residência em Dois Córregos, no interior de São Paulo.

O animal foi encontrado no Jardim Paulista, em uma casa localizada na Rua Guarulhos. A presença do felino chamou a atenção dos vizinhos e levou à mobilização de equipes especializadas para garantir tanto a segurança dos moradores quanto a integridade da onça.

Segundo informações divulgadas sobre a ocorrência, o animal foi avistado por volta das 17h. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o isolamento preventivo da área enquanto aguardava a chegada das equipes responsáveis pela contenção.

Operação envolveu várias equipes

O resgate contou com a participação da Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e profissionais do Zoológico Municipal de Bauru.

Com apoio de um médico-veterinário e equipamentos específicos, a equipe conseguiu conter o animal sem que ele sofresse ferimentos.

A onça-parda foi sedada, colocada em uma gaiola de transporte e encaminhada para avaliação veterinária no Zoológico Municipal de Bauru.

O local é referência no atendimento e na reabilitação de animais silvestres, além de desenvolver ações voltadas à conservação da fauna.

Avaliação antes da soltura

Após o resgate, o felino deverá passar por exames e acompanhamento clínico para verificar suas condições de saúde.

A expectativa é que, após os procedimentos necessários, seja definida uma área adequada de mata para a soltura do animal. A escolha do local deverá considerar as condições necessárias para garantir o retorno seguro da onça ao ambiente natural.

A presença de animais silvestres em áreas urbanas pode ocorrer por diferentes fatores, como a proximidade entre bairros e fragmentos de mata, além do deslocamento dos animais em busca de alimento, água ou território.

O que fazer ao encontrar uma onça?

A Polícia Militar Ambiental reforça que a população não deve tentar capturar, encurralar ou afugentar grandes felinos encontrados em áreas urbanas.

A orientação é manter distância, evitar aglomerações e não tentar se aproximar para fotografar ou filmar o animal. A recomendação é acionar imediatamente os órgãos responsáveis para que profissionais capacitados façam o atendimento.