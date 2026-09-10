Divulgação O cachorro Teddy foi atacado por um crocodilo enquanto estava em águas rasas na praia de Lee Point, em Darwin, na Austrália

Um cachorro foi atacado por um crocodilo nesta terça-feira (8), enquanto brincava nas águas rasas da praia de Lee Point, em Darwin, na Austrália.

Saphirah Gilboy, dona de Teddy, um Cavalier King Charles de três anos, afirmou que pulou na água imediatamente após ter visto a cauda e a cabeça do animal.

Eu simplesmente entrei de cabeça, sem pensar em nada, sem pensar duas vezes. Se fosse preciso, eu teria lutado com o crocodilo para tê-lo de volta, porque eu não ia deixá-lo ir, de jeito nenhum. Saphirah Gilboy, dona de Teddy.

















Com a ajuda de uma enfermeira veterinária que passava pelo local, Gilboy conseguiu salvar o cachorro, que ficou apenas com marcas de mordidas no rosto e na garganta.

Aconteceu um milagre. Sou muito grata àquela senhora, ela me ajudou, me disse que ele está estável e ligou para os veterinários para ver qual deles eu poderia consultar. Saphirah Gilboy, dona de Teddy.

















Sam Hyson, diretor de operações de vida selvagem do NT Parks and Wildlife, destacou que existe um programa ativo de controle de crocodilos no porto de Darwin.

No entanto, segundo ele, crocodilos de água salgada ainda são vistos nas praias da cidade, e por isso é importante manter pelo menos cinco metros de distância da beira da água.

Ter cuidado com os crocodilos não é apenas uma questão para as pessoas; você também tem responsabilidade pelos seus animais de estimação, então pense nisso quando estiver perto quando estiver perto das águas da região. Sam Hyson, diretor de operações de vida selvagem do NT Parks and Wildlife.

















*Estagiária sob supervisão



