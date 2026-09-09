Reprodução Wikimedia Commons/Giles Laurent, gileslaurent.com Órgão ambiental da Flórida estima que existam 1,3 milhões de crocodilos no estado

Uma criança foi atacada por um crocodilo de cerca de 4 metros enquanto nadava em um rio onde a atividade é proibida nesta segunda-feira (07). A vítima sobreviveu, foi socorrida e levada a hospital.

O incidente aconteceu na, área de preservação ambiental no estado da Flórida, nos Estados Unidos . Segundo o Corpo de Bombeiros local, equipes foram acionadas por volta das 14h30.

No atendimento, atestaram que os ferimentos não eram graves o suficiente para uma fatalidade. A identidade e a idade não foram divulgadas.

Outras crianças e jovens que estavam no local foram isolados em um banco de areia após o ataque, sem conseguir retornar para área segura.

O resgate foi realizado pela Special Operations Marine Unit, com um barco especial para navegação em áreas alagadas e lagos.

Um caçador licenciado foi acionado para capturar o animal que realizou o ataque. Armadilhas foram instaladas na região. Não há confirmação de que a caça tenha tido sucesso até o momento.





Problemas com crocodilos é comum na região

O caso é investigado pela Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), por causa da violação dos limites permitidos para natação na reserva. De acordo com o órgão, existem cerca de 1,3 milhão de crocodilos na Flórida.

Foto: Divulgação/Hernando County Sheriff's Office Incidente ocorreu em área de preservação ambiental da Flórida, Estados Unidos





A Weeki Wachee Preserve é formada por vários lagos, em uma espécie de pântano, o que dificulta a visibilidade embaixo da água. O ataque reacendeu um alerta contra ataques de jacaré na região da Flórida.

Autoridades do Hernando County Sheriff's Office reforçaram o respeito às proibições por conta da segurança. Em Hernando, onde ocorreu o ataque, há outros parques com locais apropriados para natação.