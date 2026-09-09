Montagem/iG 5 destaques desta quarta-feira

Convocação da Seleção Brasileira para amistosos, Palmeiras e LDU Quito, Estudiantes e Corinthians, União Europeia propõe restringir aluguéis de curta duração e início da prestação de contas por parte dos candidatos das Eleições 2026 estão entre os destaques desta quarta-feira (9).

Ancelotti convoca a Seleção para amistosos

O técnico italiano Carlo Ancelotti realiza a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra a Austrália no dia 25 e 29 deste mês, e a Índia, no dia 3 de outubro.

O evento está marcado para acontecer às 15h desta quarta-feira, com transmissão da CBF TV no Youtube.

Palmeiras enfrenta LDU pela Libertadores

O Palmeiras recebe a LDU Quito nesta quarta, às 19h, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O Verdão empatou com o Botafogo em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, e perdeu a liderança para o Flamengo.

A equipe equatoriana, por sua vez, vem de uma vitória diante do Club Atlético Universitario, por 3 a 1.

Corinthians encara o Estudiantes pela Libertadores

O Estudiantes recebe o Corinthians nesta quarta, às 21h30, também pela ida das quartas de final da Libertadores.

Os mandantes perderam para o Vélez Sársdield, por 1 a 0, pelo Campeonato Argentino.

Já o Timão perdeu para a Chapecoense, de virada, por 2 a 1. O clube paulista chega para a fase eliminatória após a sua quarta derrota seguida pelo Brasileirão.

UE propõe restringir aluguéis de curta duração

A vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, deve propor nesta quarta-feira a Lei da ​Moradia Acessível.

A medida, que precisará ser debatida pela União Europeia e pelo Parlamento Europeu, estabelece critérios para definir quando há escassez habitacional causada pelos aluguéis de curta duração.

Prestação parcial de contas das eleições começa nesta quarta

Partidos políticos, candidatos e candidatos precisam enviar a partir desta quarta a prestação parcial de contas das Eleições 2026.

Com prazo até este domingo, o procedimento mostra os gastos das campanhas até o momento.

Na segunda-feira (15), após o período oficial, a Justiça Eleitoral divulgará na os relatórios apresentados.

*Estagiária sob supervisão



