Reprodução/Londonist Blocos de gordura são problema frequente na rede de esgoto de Londres

Durante nove semanas, dezenas de funcionários trabalharam para remover uma massa de gordura endurecida que havia tomado 250 metros do esgoto do bairro de Whitechapel, em Londres. O bloqueio pesava cerca de 130 toneladas e acabou tendo um destino inesperado, já que foi usado para a produção de um biocombustível usado para abastecer os carros ingleses.

Essas coisas entopem os canos, mas estão cheias de materiais que podemos transformar em combustível. Dickon Posnett, da Argent Energy













Divulgação/Thames Water Blocos de gordura são problema frequente na rede de esgoto de Londres





O bloco de gordura foi descoberto em 2017, proveniente do óleo despejado em pias que havia se acumulado nas paredes da tubulação. Junto ao material, também estavam milhares de lenços umedecidos, fraldas e outros materiais que não deveriam ter sido lançados na rede de esgoto. À medida que a temperatura caía, os resíduos gordurosos solidificavam e novas camadas se prendiam à massa existente até formar um bloqueio resistente, que viria a impedir o escoamento.

Divulgação/Thames Water Funcionário da Thames Water retira gordura do esgoto





A Thames Water, maior empresa de serviços de água e esgoto do Reino Unido, precisou usar jatos de alta pressão para quebrar o material solidificado. Os funcionários da companhia também trabalharam manualmente, usando pás, nos trechos em que os equipamentos não davam conta. Uma amostra da massa de gordura foi preservada pelo London Museum, enquanto outra parte foi descartada. Já a gordura que ainda poderia ser aproveitada foi encaminhada à empresa Argent Energy, na cidade de Ellesmere Port, no noroeste da Inglaterra.

É tão duro que nem esses jatos conseguem atravessá-lo. Gorduras, óleos e graxas estão entre as maiores causas de bloqueios de esgoto em nossa região. Fatbergs como esse são totalmente evitáveis. Alex Saunders, gerente da rede de esgoto da Thames Water





Como o bloco de gordura é transformado em biodiesel?

Reprodução/Energy and Recycling Made in China Estação de tratamento dos blocos de gordura





A Argent Energy é uma das maiores companhias da área e produz biodiesel sustentável de segunda geração. Uma vez na refinaria da empresa, os resíduos maiores são retirados na parte inicial do processo. Depois, o material gorduroso que sobra passa por um aquecimento intenso antes de entrar nas etapas químicas de produção.

Reprodução/London Museum Estação de tratamento dos blocos de gordura





Nas partes mais complexas do procedimento, a Argent usa um método capaz de trabalhar com óleos muito degradados. Após o tratamento, o novo biodiesel então é destilado, testado e liberado para uso. Quando se trata da variabilidade da utilização, a companhia confirma que o biocombustível também pode ser misturado ao diesel convencional e abastecer veículos diversos, como ônibus, caminhões, vans e carros.

Divulgação/London Museum Blocos de gordura são problema frequente na rede de esgoto de Londres





No caso do bloco de gordura do bairro de Whitechapel, em Londres, as 130 toneladas foram transformadas em cerca de 10 mil litros de combustível limpo. A quantidade correspondia ao necessário para abastecer 350 ônibus londrinos durante um dia, segundo a estimativa divulgada pela Thames Water.

Eles não desaparecem, acumulam-se e causam danos graves. Tim Davies, chefe de operações de resíduos no norte de Londres da Thames Water













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O reaproveitamento do bloco de gordura ajuda a aumentar o índice de carros movidos por c ombustível limpo na capital britânica, mas não elimina os prejuízos provocados antes da retirada. Dados atualizados da Thames Water mostram que gorduras, óleos e graxas ainda causam mais de 20 mil bloqueios por ano e representam 28% das obstruções registradas na rede de esgoto local.

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