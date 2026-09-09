Divulgação/Autopista Fluminense BR-101: pedágios do trecho do Rio de Janeiro têm reajuste

As cinco praças de pedágio da BR-101, localizadas no estado do Rio de Janeiro, passaram a ter as tarifas reajustadas a partir desta quarta-feira (9). O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Com a medida, a tarifa passou de R$ 7,50 para R$ 10,80. O número representa um reajuste de 44%. A tarifa básica é válida para automóveis, caminhonetes e furgões. As motocicletas estão isentas da cobrança.

O valor pode ser ainda maior, dependendo do número de eixos de cada veículo. Em veículos do tipo caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque, o valor é de R$ 86,40.

As praças de pedágio ficam localizadas em Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e São Gonçalo.

O trecho é administrado pela concessionária Arteris Fluminense. De acordo com a concessionária, o reajuste leva em consideração a inflação entre maio de 2025 e julho de 2026, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Além disso, a atualização considera ainda mecanismos de reequilíbrio previstos no Termo Aditivo de Modernização do Contrato de Concessão.

confirmou que o reajuste aprovado reúne componentes econômicos previstos no contrato de concessão, como a atualização da tarifa medida pela inflação.

A Agência ainda explicou que o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) foi fixado em 1,17659, o que corresponde a uma variação positiva de 4,97%, calculada com base na variação do IPCA entre o período de maio de 2025 e julho de 2026.

Descontos

Para os usuários que utilizam a TAG, há o Desconto Básico de Tarifa (DBT), que prevê uma redução automática de 5% sobre o valor da tarifa. O desconto é dado toda vez que são feitas as passagens nas pistas das cobranças automáticas.

Além disso, quem é usuário frequente de TAG pode ainda receber o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Este benefício progressivo amplia o desconto cada vez que novas passagens são realizadas na mesma praça de pedágio e no mesmo sentido ao longo do mês.

De acordo com a concessionária Arteris, dependendo da frequência, os descontos podem chegar a 70% do valor da tarifa.

Investimentos

A decisão sobre o reajuste da tarifa ainda faz parte de um processo maior de modernização previsto no contrato de concessão.

Segundo a ANTT, a previsão é de cerca de R$ 6,062 bilhões em investimentos de capital (CAPEX). O valor prevê um novo ciclo de investimentos em obras, manutenção, operação e melhorias na BR-101, no estado carioca.

Entre as melhorias previstas estão:

49,5 quilômetros de duplicações;

81,7 quilômetros de multivias;

52,6 quilômetros de faixas adicionais;

recuperação e sinalização de trechos que apresentarem desempenho inferior aos parâmetros estabelecidos;

Contorno de Campos, com elaboração do projeto executivo e providências para o licenciamento ambiental;

melhorias na conexão entre a BR-493 e a BR-101/RJ, em articulação com a concessão da EcoRioMinas;

incorporação de trechos viários em Campos dos Goytacazes, com o objetivo de ampliar a capacidade da BR-101/RJ;

implantação das estruturas e dos serviços previstos no Programa de Exploração da Rodovia (PER).



